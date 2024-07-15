Таро-гороскоп на 16 июля: Водолеев ждет удар судьбы, а Львы завизжат от радости

Во вторник, 16 июля, Водолеям и Стрельцам придется бороться с внутренними "демонами". А вот Львам очень повезет.

Овен

Вам выпала карта "Мир". А это значит, что день будет удачным. Самое главное - не жертвуйте своими принципами ради тех, кто этого не достоин. Ваши убеждения не должны стать поводом для чьих-то ультиматумов.

Телец

Ваша карта на 16 июля - "Иерофант". Не верьте словам, берите во внимание лишь то, что основано на фактах. Бдительность и осторожность уберегут вас от проблем.

Близнецы

Вам выпала карта "Маг". Пришло время доставать козыри. Если у вас есть план "Б" - воспользуйтесь им. В этот день вам нужно проявить хитрость и быстро реагировать на события.

Рак

Ваша карта на среду - "Звезда". Жизнь не всегда преподносит нам то, о чем мы мечтаем. Однако не стоит волноваться из-за пустяков, избавьтесь от негативного мышления.

Лев

Вам выпала карта "Солнце". Вас ждут очень радостные события. Вселенная решила помочь вам с решением сложной проблемы, также вы получите мощный заряд энергии и сил.

Дева

Ваша карта на 16 июля - "Дурак". Не торопитесь, сбавьте темп. В этот день вы можете сильно огорчиться, если что-то пойдет не по плану. Постарайтесь не падать духом.

Весы

Вам выпала карта "Отшельник". Вы получите знак свыше. Не стоит его игнорировать, ведь он будет очень важным.

Скорпион

Ваша карта на вторник - "Двойка Кубков". Любовь и романтика подарят вам крылья. От счастья вы сможете порхать, словно бабочка. Готовьтесь к судьбоносной встрече.

Стрелец

Вам выпала карта "Башня". Не стоит на все 100% полагаться на тех, кто обещает вам помочь. Неприятности бывают, не всем мечтам суждено сбыться. И это нужно просто признать.

Козерог

Вам выпала карта "Император". Не позволяйте себе проиграть. Обстоятельства могут становиться серьезными препятствиями. Однако вы сможете все преодолеть.

Водолей

Ваша карта на вторник - "Дьявол". Вас могут одолеть соблазны. В какой-то момент появится желание играть не по правилам. И если вы не сможете перед ним устоять - готовьтесь к хлесткому удару от судьбы.

Рыбы

Вам выпала карта "Смерть". И это значит, что вы слишком драматизируете, когда сталкиваетесь с трудностями, хотя едва ли они принесут вам проблемы. Не стоит раздувать из мухи слона.