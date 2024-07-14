Таро-гороскоп на 14 июля: Тельцов ждет успех, а Весы начнут все с чистого листа

В воскресенье, 14 июля, у представителей некоторых знаков Зодиака появится шанс провести этот день максимально удачно. Однако грозовая туча нависла над Львами, им стоит быть осторожнее.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Смерть". А это значит, что в воскресенье вы можете понять, что не можете прятаться в чьей-то тени. Пришло время действовать, отпустите старые обиды и страхи.

Телец

Вам выпала карта "Верховная Жрица". В этот день вы можете сделать что-то особенное. Решитесь на грандиозные поступки, вас ждет успех.

Близнецы

Ваша карта на 14 июля - "Отшельник". Возьмите отпуск и позвольте себе отдохнуть. Не стоит взваливать на себя слишком много работы, научитесь делегировать обязанности.

Рак

Вам выпала карта "Луна". Будьте осторожны. Не стоит доверять некоторым людям на слово, прислушивайтесь к своей интуиции. Кто-то попытается вас обмануть.

Лев

Вам выпала карта "Солнце". Над вами нависла угроза. Кто-то слишком хочет втереться к вам в доверие. Научитесь распознавать лжецов, они часто слишком доброжелательны.

Дева

Ваша карта на воскресенье - "Влюбленные". Если ваш партнер чем-то недоволен - постарайтесь это исправить. Порой стоит найти решение проблемы, а не устраивать скандалы.

Весы

Вам выпала карта "Иерофант". Позвольте волне перемен накрыть вас с головой. Вас ждут подарки от судьбы, начните все с чистого листа.

Скорпион

Ваша карта на 14 июля - "Император". Не стоит пытаться справиться со всем самостоятельно. В этот день вы сможете найти надежного и сильного союзника, которому можно доверять.

Стрелец

Вам выпала карта "Дурак". Признайте, что часто могли медлить. Теперь нужно начинать действовать. Вы способны на многое, Вселенная вам поможет.

Козерог

Ваша карта на воскресенье - "Императрица". Будьте добрее к этому миру. Вам не стоит требовать от друзей и близких слишком много, так вы сумеете избежать конфликтов.

Водолей

Ваша карта на воскресенье - "Звезда". У вас нет причин для грусти, но что-то может все равно заставить вас тревожиться. Постарайтесь абстрагироваться от негатива, он не имеет к вам никакого отношения.

Рыбы

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Все могут ошибаться, в этом нет ничего страшного. И если вы знаете, где именно возможны падения - подстелите "соломку".