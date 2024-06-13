Таро-гороскоп на 14 июня. Весы получат подарок, а Водолеям разобьют сердце

Пятница, 14 июня, подарит приключения. Однако они будут веселыми не для всех.

Овен

Вам выпала карта "Король Жезлов". В пятницу вы можете насладиться сладким вкусом побед. Успехи позволят вам очень высоко взлететь. Главное - не упасть и не вернуться туда, где все начиналось.

Телец

Вам выпала карта "Девятка Кубков". У вас есть шанс найти свое счастье, однако вы рискуете его потерять. Все из-за внутренних зажимов и низкой самооценки. Поверьте в себя и расправьте крылья.

Близнецы

Ваша карта на 14 июня - "Отшельник", однако она вас удивит. В скором времени вы забудете об одиночестве. В вашу жизнь ворвутся новые знакомства, встреча с людьми не из вашего круга общения принесет немало приятных впечатлений.

Рак

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". Помните о законе бумеранга. Добрые поступки улучшат карму, а плохие - принесут проблемы. Не обижайте тех, кто этого не заслуживает.

Лев

Вам выпала карта "Королева Мечей". Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Вы найдете правильный ответ и сможете решить проблемы. Однако для этого нужно научиться взвешивать все "за" и "против".

Дева

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". А это значит, что в пятницу всю вашу жизнь может изменить невероятное чудо. Кто-то решит вам помочь, все непростые ситуации будут решены и улажены.

Весы

Ваша карта на 14 июня - "Паж Кубков". Вас ждет фантастический день. Вы получите особенный сюрприз от своей второй половинки или же встретите ее, если это еще не случилось.

Скорпион

Вам выпала карта "Колесница". Не бойтесь перемен, вам под силу найти путь к счастью. Важно лишь осмелится и начать действовать, решитесь на первый шаг.

Стрелец

Ваша карта на пятницу - "Императрица". А это значит, что вам придется выступить в роли буфера и уладить конфликт. Примите правильное решение и не позволяйте себя обмануть.

Козерог

Вам выпала карта "Шестерка Кубков". Позвольте себе отдохнуть. Не стоит поддаваться манипуляциям людей, которые попытаются взвалить на вас свои же обязанности.

Водолей

Ваша карта на 14 июня - "Двойка Мечей". В этот день вы окажетесь на распутье. Скорее всего, кто-то разобьет ваше сердце. Примите этот удар с достоинством.

Рыбы

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". В вашей жизни назревают перемены. Скорее всего, черная полоса наконец-то закончится.