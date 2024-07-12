Таро-гороскоп на 12 июля: Близнецы встретят призрака из прошлого, а Львы добьются успеха

Овен

Вам выпала карта "Десятка Кубков". Будьте готовы к проблемам. У вас будет шанс сгладить все острые углы, если подготовитесь ко всему этому заранее.

Телец

Вам выпала карта "Двойка Кубков". В этот день чувства могут сбить вас с пути. Постарайтесь держать себя в руках.

Близнецы

Ваша карта на пятницу - "Восьмерка Жезлов". В вашей жизни появится человек, который принес немало проблем. Будьте осторожны, сдерживайте свои эмоции.

Рак

Вам выпала карта "Звезда". Вас ждут хорошие новости. Кроме этого, вы сможете наладить отношения с людьми, которые вам дороги.

Лев

Вам выпала карта "Рыцарь Пентаклей". Ставьте перед собой цели и вы их достигнете. Вас ждет громкая победа, вы взлетите на вершину и сможете насладиться своим успехом.

Дева

Ваша карта на 12 июля - "Паж Жезлов". Начните все сначала. Порой стоит признать поражение и попросить о помощи, вам не откажут в поддержке.

Весы

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Позвольте себе отдохнуть. В этот день вы сможете расслабиться, ведь ничего вас не потревожит.

Скорпион

Вам выпала карта "Иерофант". Вы можете сильно разочароваться в своих силах, если продолжите искать легкий путь. Пришло время разорвать все шаблоны.

Стрелец

Ваша карта на 12 июля - "Смерть". В пятницу вам придется отпустить прошлое. Не держите обиду на тех, кто пытался сделать вам больно. Просто сожгите все мосты.

Козерог

Вам выпала карта "Тройка Пентаклей". В этот день вы сможете найти новый источник дохода. Не бойтесь смелых проектов, в которых вам придется проявить максимум креатива.

Водолей

Ваша карта на пятницу - Шестерка Мечей". Присмотритесь к тем, кто вас окружает. Скорее всего, рядом с вами затаился враг, которому нужно вовремя дать отпор.

Рыбы

Вам выпала карта "Правосудие". Справедливость восторжествует и вы сможете наказать своих обидчиков. Однако не позволяйте вкусу победы вскружить вам голову.