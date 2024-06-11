RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Таро-гороскоп на 12 июня: Девы встретят свое счастье, а Рыбы сожгут все мосты

Что сулит таро-гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 12 июня, представителям некоторых знаков Зодиака придется бороться с проблемами. А кому-то повезет, счастье накроет с головой.

Что этот день принесет каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Луна". Вполне вероятно, что в этот день вы можете вспомнить былые обиды и зациклиться на негативе. Однако воспоминания даются не просто так, в среду у вас будет шанс закрыть все гештальты.

Телец

Ваша карта на 12 июня - "Император". Пришло время избавиться от стресса. Не стоит превращать свою жизнь в постоянное сражение. Как только вы отпустите ситуацию и расслабитесь, все наладится само по себе.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". В этот день вы можете столкнуться с проблемами и недопониманием в отношениях с близкими людьми. Задумайтесь, есть ли в этом ваша вина.

Рак

Вам выпала карта "Рыцарь Мечей". Постарайтесь найти баланс и не допускать "перевеса" в сторону работы и быта. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, выделите время на отдых и берегите здоровье.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Смерть". А это значит, что уже в среду ваша жизнь может измениться. Волноваться не стоит, все метаморфозы, которые готовит для вас судьба, окажутся позитивными.

Дева

Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". В среду вас ждут неожиданные встречи. Откройте свое сердце и не бойтесь довериться страсти. Романтика и любовь накроют вас с головой.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Маг". Пришло время смахнуть с себя пыль и начать действовать. Таланты и амбиции должны проснуться, воспользуйтесь шансом громко о себе заявить.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Паж Мечей". А это значит, что в среду вам нужно сосредоточиться исключительно на своих целях. Не смотрите на то, что делают окружающие. У вас свой путь к успеху.

Стрелец

На 12 июня вам выпала перевернутая карта "Королева Пентаклей". Не погружайтесь в негатив из-за мелочей, которые не стоят вашего внимания. Найдите возможность отстраниться от всех процессов, которые не приносят вам радость.

Козерог

Вам выпала карта "Солнце". Терпение приведет вас к успеху. Вы получите награду за свои старания и поступки, однако важно ее дождаться. Уже в среду вы поймете, что в жизнь врывается счастье.

Водолей

Вам выпала карта "Двойка Мечей". Этот день готовит для вас не только приятные события. Ответственно принимайте решения и попытайтесь быстро реагировать на все непредвиденные обстоятельства.

Рыбы

Ваша карта на среду "Суд". Подумайте о том, кто вас окружает. Возможно, пришло время с кем-то попрощаться. Сжигайте мосты и не оборачивайтесь, все будет хорошо.

К слову, недавно появился таро-гороскоп на неделю.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака услышат прекрасные новости.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрология