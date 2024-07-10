RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Таро-гороскоп на 11 июля: Рыбы начнут новую жизнь, а Козерогов огорчат проблемы

Что сулит Таро-гороскоп на четверг (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В четверг у представителей нескольких знаков Зодиака могут возникнуть разногласия с друзьями или коллегам. Карты Таро сулят Козерогам и Стрельцам испытания, а Рыбы смогут начать все с чистого листа.

Что Таро-гороскоп на 11 июля сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вам выпала карта "Иерофант". Этот день принесет вам перемены, однако едва ли будете к ним готовы. Постарайтесь держать себя в руках, не стоит поддаваться панике.

Телец

Ваша карта на 11 июля - "Верховная Жрица". Обязательно прислушайтесь к своей интуиции, не стоит игнорировать предчувствие. Оно поможет вам сделать правильный выбор и не ошибиться. 

Близнецы

Вам выпала карта "Императрица". Не стоит заботиться о тех, кто в этом не нуждается. Поставьте себя на первое место, пора сменить приоритеты.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Порой можно проявить чрезмерную осторожность. В некоторых вопросах стоит действовать без спешки, взвешивайте каждое свое решение. 

Лев

Ваша карта на четверг - "Тройка Кубков". Цените своих друзей, вам не стоит разбрасываться теми, кто никогда не предаст. Если же вы будете хитрить, то рискуете остаться в одиночестве.

Дева

Вам выпала карта "Тройка Мечей". Вы сможете добиться фантастического успеха. Однако обязательно прислушайтесь к тому, что говорят ваши коллеги и близкие люди.

Весы

Ваша карта на 11 июля - "Четверка Мечей". Постарайтесь искать компромиссы и решать проблемы без скандалов. Умение взаимодействовать с людьми поможет вам избежать серьезных проблем.

Скорпион

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Не думайте о том, что вы чего-то недостойны. Вам стоит развивать свои навыки, увеличивать доходы и двигаться вперед. Все получится.

Стрелец

Вам выпала карта "Семерка Мечей". Бдительность и внимательность помогут вам сделать все, чтобы этот день прошел без происшествий. Постарайтесь не наломать дров.

Козерог

Вам выпала карта "Император". В четверг вам придется столкнуться с неприятностями. Не давайте себя в обиду и боритесь за место под солнцем. 

Водолей

Ваша карта на 11 июля - "Восьмерка Пентаклей". Вы получите щедрые подарки от судьбы, все ваши старания наконец-то окупятся. Однако не забывайте о том, как важно помогать тем, кто всегда рядом с вами.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Маг". В этот день вы можете осознать, что не всем довольны. В какой-то момент все может показаться ненужным и даже бесполезным. Пришло время изменить жизнь к лучшему.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрология