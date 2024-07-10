Таро-гороскоп на 11 июля: Рыбы начнут новую жизнь, а Козерогов огорчат проблемы

В четверг у представителей нескольких знаков Зодиака могут возникнуть разногласия с друзьями или коллегам. Карты Таро сулят Козерогам и Стрельцам испытания, а Рыбы смогут начать все с чистого листа.
Что Таро-гороскоп на 11 июля сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Иерофант". Этот день принесет вам перемены, однако едва ли будете к ним готовы. Постарайтесь держать себя в руках, не стоит поддаваться панике.
Ваша карта на 11 июля - "Верховная Жрица". Обязательно прислушайтесь к своей интуиции, не стоит игнорировать предчувствие. Оно поможет вам сделать правильный выбор и не ошибиться.
Вам выпала карта "Императрица". Не стоит заботиться о тех, кто в этом не нуждается. Поставьте себя на первое место, пора сменить приоритеты.
Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Порой можно проявить чрезмерную осторожность. В некоторых вопросах стоит действовать без спешки, взвешивайте каждое свое решение.
Ваша карта на четверг - "Тройка Кубков". Цените своих друзей, вам не стоит разбрасываться теми, кто никогда не предаст. Если же вы будете хитрить, то рискуете остаться в одиночестве.
Вам выпала карта "Тройка Мечей". Вы сможете добиться фантастического успеха. Однако обязательно прислушайтесь к тому, что говорят ваши коллеги и близкие люди.
Ваша карта на 11 июля - "Четверка Мечей". Постарайтесь искать компромиссы и решать проблемы без скандалов. Умение взаимодействовать с людьми поможет вам избежать серьезных проблем.
Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Не думайте о том, что вы чего-то недостойны. Вам стоит развивать свои навыки, увеличивать доходы и двигаться вперед. Все получится.
Вам выпала карта "Семерка Мечей". Бдительность и внимательность помогут вам сделать все, чтобы этот день прошел без происшествий. Постарайтесь не наломать дров.
Вам выпала карта "Император". В четверг вам придется столкнуться с неприятностями. Не давайте себя в обиду и боритесь за место под солнцем.
Ваша карта на 11 июля - "Восьмерка Пентаклей". Вы получите щедрые подарки от судьбы, все ваши старания наконец-то окупятся. Однако не забывайте о том, как важно помогать тем, кто всегда рядом с вами.
Вам выпала перевернутая карта "Маг". В этот день вы можете осознать, что не всем довольны. В какой-то момент все может показаться ненужным и даже бесполезным. Пришло время изменить жизнь к лучшему.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что кармическая удача избавит эти три знака Зодиака от всех проблем.
Помимо этого, недавно появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.