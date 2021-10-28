Ціни на газ для частини українців знизили в два рази. Шмигаль розповів, для кого
Кабінет міністрів знизив ціну на газ для українців, які опинилися без постачальника газу, в два рази. Постачальник "останньої надії" продаватиме газ за ціною 7,96 гривні за кубометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.
"Цього тижня уряд вдвічі знизив тариф для тих українців, які опинились без постачальника газу. Ціна так само буде 7,96 гривень за метр кубічний. Вона буде діяти з 1 жовтня до 30 листопада", - сказав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо забезпечення безперервності постачання природного газу постачальником "останньої надії" (ПОН). Державна компанія "Нафтогаз", яка виконує функції ПОН, повинна буде знизити ціни.
Документом встановлена з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року гранична ціна на природний газ за договорами постачання:
- між побутовими споживачами та постачальником "останньої надії" - на рівні 7,96 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ);
- між споживачами, що є бюджетними установами, закладами охорони здоров’я державної власності та закладами охорони здоров’я комунальної власності та постачальником "останньої надії" - на рівні 16,8 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ).
Раніше газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні 2021 року на рівні 16,56 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку).
За даними "Нафтогазу", газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч клієнтів.