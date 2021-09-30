Тарифи на стаціонарний телефон зростуть з 1 жовтня: скільки доведеться платити

З 1 жовтня "Укртелеком" встановить такі тарифи:

Пакет "Домашній базовий" коштуватиме 179 гривень (було 139 гривень) на місяць.

Безлімітні дзвінки по місту

Міжміський зв'язок і SIP-телефонія - 500 хвилин

Дзвінки на мобільні - 300 хвилин

Пакет "Домашній безлімітний" коштуватиме 189 гривень на місяць

Безлімітні міські дзвінки

Міжміські дзвінки - 1000 хвилин

Дзвінки на мобільні – 1000 хвилин

SIP-Телефонія - 500 хвилин

Чому підвищують тарифи

Як розповіли представники "Укртелекому" в коментарі для UBR, вартість пакету збільшується на 40 гривень на місяць, але при цьому додасться кількість безкоштовних хвилин для дзвінків зі стаціонарних телефонів на мобільні.

"Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн на місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне та ринкове обґрунтування", - зазначили в "Укртелекомі".

Варто відзначити, що для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану змінюватися не буде. Тариф "Простий мінімальний" обійдеться користувачам в 78,82 гривні на місяць, а тариф "Простий" – у 81,19 гривні на місяць.