Тарифи на стаціонарний телефон зростуть з 1 жовтня: скільки доведеться платити

Тарифи на стаціонарні телефони зростуть з 1 жовтня. У компанії "Укртелеком" анонсували підвищення абонентської плати у двох пакетах: "Домашній базовий" і "Домашній безлімітний".
Про це йдеться на офіційному сайті телефонного оператора.
Пакет "Домашній базовий" коштуватиме 179 гривень (було 139 гривень) на місяць.
Пакет "Домашній безлімітний" коштуватиме 189 гривень на місяць
Як розповіли представники "Укртелекому" в коментарі для UBR, вартість пакету збільшується на 40 гривень на місяць, але при цьому додасться кількість безкоштовних хвилин для дзвінків зі стаціонарних телефонів на мобільні.
"Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн на місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне та ринкове обґрунтування", - зазначили в "Укртелекомі".
Варто відзначити, що для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану змінюватися не буде. Тариф "Простий мінімальний" обійдеться користувачам в 78,82 гривні на місяць, а тариф "Простий" – у 81,19 гривні на місяць.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 1 жовтня змінюються правила їзди на дорогах України.