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Водії з 1 жовтня повинні їздити з включеними фарами: порушникам загрожують штрафи

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Київ, Середа 29 вересня 2021 17:58
Водії з 1 жовтня повинні їздити з включеними фарами: порушникам загрожують штрафи Фото: з 1 жовтня водії зобов'язані їздити з включеним ближнім світлом (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з 1 жовтня по 1 травня водії автомобілів повинні їздити з включеними фарами поза населеними пунктами. Порушникам загрожують штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

"До уваги водіїв! З 1 жовтня - не забувайте про ближнє світло фар", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, в Україні з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності - ближнє світло фар. "Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі при будь-якій погоді і істотно зменшить ризик потрапити в ДТП", - уточнили правоохоронці.

Включення ближнього світла в період з 1 жовтня по 1 травня на автомобілях поза населеними пунктами передбачено пункт 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.

За порушення цієї вимоги водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч.2 статті 122 КУпАП).

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