Тарифи на проїзд в Україні злетять у півтора рази: названа дата підвищення

Вартість проїзду в громадському транспорті в Україні після січневого локдауна може злетіти в 1,5 раза. Наміри змінити тариф маршрутних таксі вже висловили деякі перевізники. У Києві транспортні компанії анонсували зростання цін з 8 до 12 грн. Збільшення цін можливе вже в першому кварталі 2021-го року.

Як незабаром зміняться ціни на проїзд у транспорті в Україні, розповідає OBOZREVATEL.

За заявою генерального директора компанії "Транс Груп" Володимира Назаренка, проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 12 грн вже в першому кварталі 2021-го року. Його підприємство володіє 13 міськими та міжміськими маршрутами. За його словами, на вартість проїзду впливає ряд факторів, серед яких зниження кількості пасажирів через карантин на 40-50%, зобов'язання перевозити додаткових пільговиків безкоштовно, а також витрати на встановлення валідаторів для єдиного квитка. Вартість валідаторів, за словами бізнесмена, вийде близько 50-60 тисяч на одну маршрутку.

В Асоціації перевізників Києва та Київської області впевнені: необхідність підвищення цін дійсно назріла. Але піднімати це питання будуть на початку лютого, а це значить, що ціна може збільшитися не раніше березня.

"В січні це буде фактично робота у збиток. Частина підприємств знову закриються, возити не буде кого. Протримаємося цей період, підрахуємо збитки, розробимо обґрунтування тарифу. Будемо намагатися не піднімати ціну. Але якщо піднімати, то несуттєво, в середньому до 10 грн", – говорить голова Асоціації Ігор Моїсеєнко.

При цьому, зростання вартості проїзду загрожує не тільки Києву. Перевізники Сум ще 10-го грудня звернулися до місцевої влади з проханням підняти ціну проїзду на період карантину з 7 до 9 гривень.

У Чернівцях з початку карантину вартість проїзду вже піднялася з 5 до 15-20 гривень за поїздку. Нещодавно мерія втрутилася і змусила перевізників знизити вартість до 7 гривень.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" підвищив ціну газу для своїх клієнтів у січні на 14%.

Також ми писали, що в Мінекономіки розповіли, як будуть змінюватися ціни на початку 2021 року.