Тарас Тополя поздравил харьковчан с Днем города после скандальных заявлений о том, что они ждут "русский мир"

"Привет. Я - Тарас Тополя и группа "Антитіла" хотим поздравить харьковчан с Днем Государственного флага Украины и, конечно же, с днем города. Города Третьей бригады оперативного предназначения Национальной Гвардии Украины, которая одна из первых приняла бой в начале полномасштабного вторжения и сделала все, чтобы не пустить сюда оккупантов", - отметил в своем поздравлении музыкант.

Также он добавил, что это "город умных, работящих, светлых, красивых, прекрасных людей".

"Это люди, которые не пустили сюда оккупанта, которые не дали возможность повесить здесь тряпку с триколором. Не дают и, я уверен, никогда этого не дадут сделать. Вместо этого делают все, чтобы здесь продолжал висеть желто-голубой флаг", - продолжил артист.

Тарас Тополя в 2022 году (фото: instagram.com/tarastopolia)

Также он вспомнил первые недели войны, когда встал на защиту родины в рядах ВСУ, работал парамедиком и занимался эвакуацией раненых. На Харковщине, по словам Тополи, он встретил людей, которые стали ему друзьями и дружбой с которыми он может гордиться.

Напомним, весной 2022 года лидер группы "Антитіла" написал в соцсети Facebook, что в Харькове, несмотря на то, что это молодой город и тут много молодежи, все еще остается много тех, кто ждет того самого "русского мира".

Скриншот (facebook.com/taras.topolya)

Как отреагировали в сети на поздравление Тараса Тополи

Отметим, что подписчики телеграмм-канала негативно отреагировали на слова музыканта: