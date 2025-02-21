Тарас Стадницкий признался, хвастаются ли дети популярностью звездного папы

"Жена и дети не очень публичны. И не потому, что я избегаю этого. Они сами не очень хотят. По крайней мере, пока что", - с улыбкой говорит Стадницкий.

При этом он отмечает: в школе дети "уже давно знают, у кого папа из "VIP Тернополь".



Тарас Стадницкий с детьми (фото: Новый канал)

"Поэтому на меня как на звезду уже и не реагируют. Да и сейчас дочери имеют совсем другие интересы относительно контента: они смотрят аниме, различные шоу на YouTube. Поэтому меня ассоциируют скорее с отцом, а не с мужчиной с телеэкрана", - говорит Тарас.

Однако бывало и такое, что дети использовали сценическую роль звездного папы.



Тарас Стадницкий с дочерьми (фото: Новый канал)

"Бывали случаи, когда дочерям каким-то образом нужно было влиться в незнакомую компанию. И тогда они могли использовать то, что их отец - Володька, как один из рычагов влияния. Но пока я видел такое только раз", - добавляет комик.

Отметим, что Тарас с женой Ириной осенью 2024 года отпраздновали 16-ю годовщину брака. В интервью актер не слишком желает рассказывать о личной жизни. Известно, что Ирина так же, как и ее муж, закончила факультет прикладной математики Львовского университета имени Ивана Франко. Вместе они воспитывают двух дочерей - 14-летнюю Олесю и 10-летнюю Любу.



Тарас Стадницкий с семьей (фото: Новый канал)