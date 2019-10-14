Танці з зірками: учасник проекту демонстративно відмовився від участі шоу

У неділю, 13 жовтня, пройшов восьмий ефір проекту Танці з зірками, після якого в шоу залишилося всього 8 пар. Тема ефіру – "Битва за життя", в якій всі учасники проекту показували тільки знання бальної програми. У журі на цей випуск був запрошений народний артист України Григорій Чапкіс.

Михайло Кукуюк, який у минулому ефірі викликав гнів у Катерини Кухар, раптово попросив мікрофон і спробував відмовитися від подальшої участі в проекті на користь Олексія Яровенко.

Справа в тому, що в попередньому ефірі за правилами шоу, жодна пара не покинула проект, але всі підсумки голосування підсумовувалися з тими оцінками, які отримали учасники від телеглядачів у восьмому ефірі.

У зоні ризику опинилися Михайло Кукуюк і Олексій Яровенко, який також хотів добровільно покинути шоу. Судді повідомили учасникам, що вони повинні станцювати танець "за життя". Однак Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна демонстративно відмовилися від танцю.

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна (Відео: YouTube/ Танці з зірками)

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко танець "за життя" виконали і за результатами голосування суддів Єлизавета Дружиніна та Михайло Кукуюк покинули проект Танці з зірками.

Лідерами проекту за результатами восьмого ефіру стали Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров.