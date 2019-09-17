Танці з зірками: MONATIK повернувся в проект і поговорив з Серьогою по-чоловічому

Танці з зірками (Колаж РБК-Україна)

У четвертому випуску шоу Танці з зірками відбулася серйозна розмова

Четвертий випуск шоу Танці з зірками ознаменувався не тільки шикарним і хвилюючим весіллям Катерини Кухар і Олександра Стоянова, яке пройшло прямо в прямому ефірі. У шоу повернувся відомий артист MONATIK, який змушений був поступитися своїм кріслом Франсиско Гомесу, так як був зайнятий світовим турне.

На шоу MONATIK зустрівся з репером Серьогою, з яким багато років тому доля звела його зовсім за інших обставин. Багато років тому MONATIK брав участь у талант-шоу, а Серега сидів у журі. Він тоді виніс артистові страшний вирок і сказав: "Я впевнений, що блищати ти не будеш".

Діма Монатік на сцені Х-фактору (YouTube/X-Factor)

Однак минули роки і MONATIK став популярним мультіартистом і глядачі з нетерпінням очікували, як артисти поспілкуються після стількох років.

"Діма, я пам'ятаю інше шоу, де було все навпаки. Я сидів там, де ти сидиш, а я стою там, де ти стояв. Ти хвилювався тоді, а зараз я хвилююся. Діма, твоя пропозиція ще в силі? Років сім тому ти запропонував мені записати спільний трек. Я тоді сказав "ні". Мені просто потрібен був час подумати", - сказав Серьога і додав, що справжні артисти не блищать.

"Коли я сказав, що ти не будеш блищати. Але я був абсолютно правий, тому що блищать тільки яйця Фаберже, а артисти сяють", - додав він.

MONATIK після цих слів покинув своє крісло і вийшов на паркет. Він вирішив прояснити ситуацію з Серьогою.

"У багатьох чомусь склалося таке враження, що ми з тобою в контрах. Але відео було вирізано з контексту. Серьога як раз-таки був людиною, яка пропустила мене на шоу, за що я буду вдячний йому до кінця життя", - сказав артист. Після цього вони обнялися і пообіцяли записати спільний трек.

Серьога і MONATIK (Відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк підкорила ефектним фото з Монатиком

А також розповідали про те, як пройшов четвертий випуск шоу Танці з зірками – пікантні подробиці.