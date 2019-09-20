Танці з зірками: Булітко присвятить номер пам'яті загиблої Марини Поплавської

На Танцях з зірками 2019 Вікторія Булітко покаже танець, який вона присвятить року знайомства з трагічно загиблою актрисою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською.

Марина Поплавська загинула в жовтні 2018 року (фото: facebook.com/dizelshow)

Булітко згадала, що її гумористична кар'єра почалася з команди КВК "Дівчата з Житомира". У дитинстві Віка і не мріяла, що буде грати в складі улюбленої жіночої команди на одній сцені з самою Поплавською. Але в 2011 році це сталося. Саме тоді Вікторія і Марина познайомилися і з часом зблизилися.

"Для танцю я вибрала рік знайомства з Великою актрисою, легендою українського гумору - Мариною Поплавською. Я вдячна долі, що ми зустрілися в 2011 році, змогли разом попрацювати і навіть подружитися. Маринка для мене була другом, мамою, наставницею", - каже Вікторія.

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Своїм чуттєвим танцем у стилі контемпорарі Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар розкажуть, як важливо цінувати час з близькими людьми.

"Я зараз дуже шкодую про все, що так і не встигла сказати. У своєму номері ми торкнемося теми часу. Хочемо нагадати, як важливо говорити потрібні слова, не відкладаючи на потім. Тому що це горезвісне "потім" може не настати", - зазначила Булітко.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/bulitka)

Додамо, що 5 прямий ефір проекту Танці з зірками 2019 відбудеться у неділю, 22 вересня, на каналі 1+1.