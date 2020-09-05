Танці з зірками: 6 вересня українців здивують неочікуваним шоу

Танці з зірками у другому випуску здивують несподіваними перевтіленнями суддів і ведучих
Танці з зірками у другому ефірі, який покажуть 6 вересня, можуть здивувати і навіть збентежити глядачів сюрпризами. Цього разу важливу роль у дійстві зіграють судді проекту і ведучі, які приготували вибуховий номер.
Вони готують спільний виступ, яким будуть відкривати другий прямий ефір шоу Танці з зірками. Співачка Тіна Кароль і телеведучий Юрій Горбунов заспівають на головному паркеті країни пісню "A little party never killed nobody". Під час виступу судді Влад Яма і Катерина Кухар будуть танцювати, а ось Григорій Чапкіс стоятиме за діджейським пультом.
Танцівники ж покажуть свої па на проекті. Наприклад, молода мама Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов виконають вальс під хіт Earth Song - Michael Jackson. Актор Тарас Цимбалюк та Яна Заєць будуть танцювати пристрасне танго під кавер відомого хіта Bad Guy. Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер і Кирило Васюк спробують підкорити самбу під пісню La Tortura Shakira. Телеведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова вражатимуть глядачів фокстротом під Frank Sinatra - New York.
Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова
А ось чи вийдуть на паркет пари Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненком та Ольга Фреймут з Іллею Падзиною, які через стан здоров'я зараз знаходяться на лікуванні та самоізоляції, стане відомо лише під час прямого ефіру.
На балконі учасників чекатимуть запрошені ведучі - Женя Кот (переможець минулого року) і телеведуча Іванна Онуфрійчук.
Не обійдеться і без спеціального гостя ефіру. Ним стане Макс Барських, який порадує глядачів своїм хітом Lovely.
Макс Леонов та Санта Дімопулос
Зазначимо, що починаючи з другого ефіру глядачі зможуть відправляти СМС-ки, телефонувати або голосувати у додатку 1plus1.video, щоб підтримати своїх улюбленців на проекті.
Нагадаємо, що учасниками Танців з зірками 2020 є:
Танці з зірками можна дивитися тепер щонеділі о 21:00 на каналі 1+1.
Раніше ми писали, як змінилася учасниця Танців з зірками Надія Мейхер, яка виходила на паркет у першому сезоні в 2006 році.
Також повідомлялося, що Alyona Alyona запалила на Танцях з зірками, але суддям це не сподобалося