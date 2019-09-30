Танці з зірками 2019: зірка проекту зробила несподівану заяву (відео)

Зірка проекту Танці з зірками Ксенія Мішина зробила відверту заяву про своє особисте життя. Вона зізналася, що в її житті була ситуація, коли вона розбила чужу сім'ю. Деталі свого вчинку вона розповіла в програмі в інтерв'ю для Маші Єфросиніної у програмі "Іспит".

Ксенія Мішина відверто розповіла, що її коханий пішов з сім'ї, але з цих відносин нічого не вийшло і з того часу для неї одружені чоловіки – табу.

Мішина Ксенія (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я дуже шанобливо ставлюся до сімейного життя, тому що у мене був момент, коли чоловік через мене пішов з сім'ї. Та нічого доброго, це ні до чого не призвело. Я не перестаю себе винити за це. Немає чистоти там. Я на цей крок ніколи не піду", - розповіла актриса.

Ксенію Мішину фанати запідозрили в романі з партнером по проекту "Танці з зірками" Євгеном Котом. Він одружений. Але Ксенія спростувала ці чутки і пояснила, що у неї склалися виключно дружні і партнерські відносини з Женею Котом. Все, що бачить глядач на екрані під час танців – це гра.

Ксенія Мішина та Євген Кот (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Якщо я не буду використовувати свої сильні сторони, тобто свою акторську майстерність, то мої танці будуть ніякими. Тому що танцювати я не вмію, і ніякої техніки у мене немає", - підкреслила актриса.

Вона додала, що якщо раптом почуття спалахнуть у її партнера, то вони залишаться без відповіді.

Мішина Ксенія зробила відверте зізнання про особисте життя (Відео: YouTube/Маша Єфросиніна)