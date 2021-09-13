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На "Танцях з зірками" Ірина Білик возз'єдналася з колишніми чоловіками: "неймовірний виступ"

Автор: Людмила Жукова

На шоу" Танці з зірками " глядачам піднесли неймовірний сюрприз. На проекті виступила Ірина Білик з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром

Композиція опублікована на офіційному YouTube-каналі "Танців з зірками".

Ірина та Дмитро заспівали їх легендарний хіт "Нас нет". Глядачам виконання пісні припало до душі. Наприкінці їхнього номера до Білик вийшов на сцену ще один її колишній чоловік - Дмитро Коляденко. Він вручив їй букет квітів.

Співачка зізналася, що їй приємно бачити поруч з собою екс-чоловіків. Судячи з усього, така увага їй дуже приємна.

До речі, на роялі парочці грав Дмитро Коляденко, який теж свого часу був чоловіком співачки.

Реакція українців на виступ

У коментарях під відео на YouTube українці висловили свої емоції від виконання.

  • Ну Іра дає. Зібрала гарем своїх колишніх чоловіків і співала між ними. Пісня красива. Можна не володіти сильним вокалом, а співати душею.
  • Дікусар чудовий. Молодець. Гідний чоловік.
  • Діма класно підморгнув, коли починав співати! А те, що взяли обох "колишніх" в номер, це напевно така специфічна задумка сценаристів, щоб цікавіше було!
  • Так, вони поставили співачку співати з її колишнім чоловіком-танцюристом, поки на роялі грає ще один колишній чоловік, який був перед танцюристом. А за кадром за цим спостерігають хореографи проекту - колишня дружина танцюриста, до якої він пішов від співачки, і колишня дружина гравця на роялі. Максимальний кринж.

Як ми повідомляли раніше, учасниця "Танців з зірками" раптово покинула шоу.

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Танцы со звездами