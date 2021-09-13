На "Танцях з зірками" Ірина Білик возз'єдналася з колишніми чоловіками: "неймовірний виступ"

На шоу" Танці з зірками " глядачам піднесли неймовірний сюрприз. На проекті виступила Ірина Білик з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром
Композиція опублікована на офіційному YouTube-каналі "Танців з зірками".
Ірина та Дмитро заспівали їх легендарний хіт "Нас нет". Глядачам виконання пісні припало до душі. Наприкінці їхнього номера до Білик вийшов на сцену ще один її колишній чоловік - Дмитро Коляденко. Він вручив їй букет квітів.
Співачка зізналася, що їй приємно бачити поруч з собою екс-чоловіків. Судячи з усього, така увага їй дуже приємна.
До речі, на роялі парочці грав Дмитро Коляденко, який теж свого часу був чоловіком співачки.
У коментарях під відео на YouTube українці висловили свої емоції від виконання.
Як ми повідомляли раніше, учасниця "Танців з зірками" раптово покинула шоу.