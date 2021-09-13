На "Танцях з зірками" Ірина Білик возз'єдналася з колишніми чоловіками: "неймовірний виступ"

Ірина та Дмитро заспівали їх легендарний хіт "Нас нет". Глядачам виконання пісні припало до душі. Наприкінці їхнього номера до Білик вийшов на сцену ще один її колишній чоловік - Дмитро Коляденко. Він вручив їй букет квітів.

Співачка зізналася, що їй приємно бачити поруч з собою екс-чоловіків. Судячи з усього, така увага їй дуже приємна.

До речі, на роялі парочці грав Дмитро Коляденко, який теж свого часу був чоловіком співачки.

Реакція українців на виступ

У коментарях під відео на YouTube українці висловили свої емоції від виконання.