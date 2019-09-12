На Танцях з зірками 2019 готують гучне весілля: усі подробиці

На проекті Танці з зірками зіграють гучне весілля. Катерина Кухар і Олександр Стоянов, найяскравіша пара українського балету офіційно стануть чоловіком і дружиною вже в неділю, 15 вересня, у прямому ефірі четвертого випуску Танців з зірками. Такий подарунок їм вирішили зробити судді і телеканал "1+1".

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

Як повідомила Катерина Кухар, вони з Олександром Стояновим п'ять років тому саме 15 вересня повінчалися в церкві.

"5 років тому, 15 вересня, ми з Олександром Стояновим були вінчані в церкві, коли я стала його дружиною перед Богом. Ми завжди з Олександром вважали вінчання для нашої родини самим важливим, ніж офіційний шлюб, незважаючи на те, що все при першій же можливості нам натякали, що пора ставити штамп у паспорті. Цей день для нас буде особливим, тому ми вирішили офіційно одружитися і відсвяткувати цю подію всією Україною", - розповіла балерина.

Її чоловік додав, що репетиція весілля у них вже була, в Америці. Їх друзі вирішили влаштувати їм офіційну церемонію прямо на сцені, але цей шлюб дійсний тільки на території США.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

"В минулому році, в грудні наші американські друзі, коли дізналися, що ми ще не одружені, були дуже здивовані і вирішили зробити для нас сюрприз: після нашої вистави "Лускунчик" організували церемонію одруження прямо на сцені - це було символічно. Оскільки наші стосунки почалися саме з вистави "Лускунчик". Розписував нас один з акторів вистави, він був церемоніймейстер і офіційно мав на це право. Однак цей шлюб діє тільки на території США. Після цього ми вирішили узаконити наші стосунки в Україні", - додав Стоянов.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

Вести церемонію буде Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Молодята обміняються обручками і клятвами під пишним вінцем. Тамадою буде Леся Нікітюк, яка приготувала конкурси та обряди. В кінці церемонії глядачі зможуть побачити перший танець молодят.

Подивитися на чудове шоу можна буде у неділю, 15 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник Танців з зірками показав м'язистий торс в татуюваннях.

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