Тампоны или прокладки? Гинеколог объяснила, чем лучше пользоваться женщинам

Какие средства гигиены лучше использовать во время менструации?

Врач не советует использовать все из средств личной гигиены. Она отметила, что иногда неправильное использование этих средств - может вызвать неправильные последствия.

"Потому что на самом деле, когда у нас скудные месячные, когда они только начинаются, или когда они заканчиваются, они не требуют, больших прокладок, менструальной чаши или тампонов, потому что это вносит определенный дискомфорт женщине", - отметила гинеколог.

По словам эксперта, женщина в любой день менструации может подобрать свое средство.

"Когда это обильные менструации, должна быть прокладка. Выделения должны выходить. Когда они незначительные или мы идем куда-то (на пляж или в бассейн), это может быть тампон. Но это не может быть тампон 24 на 7", - сделала предостережение она.

Шупенюк не советует ночью использовать тампоны, все же лучше пользоваться в это время прокладкой.

"Потому что выделения должны определенным образом выделяться, и 8 часов сна с тампоном, когда в этом нет такой потребности, немного нерационально. Поэтому в арсенале у современной женщины должно быть все", - резюмировала Людмила.