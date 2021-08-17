"Талібан" і шаріат: чому люди так швидко намагаються покинути Афганістан

"Талібан" являє собою терористичний рух, який захопило владу і контроль над Афганістаном. Ультраконсервативні ісламісти відомі жорсткими покараннями і заборонами, особливо для жінок.

Про те, що тепер чекає місцеве населення, і чому люди в поспіху намагаються всіма силами покинути Афганістан, експерти розповіли в коментарі для Styler .

"З країни тікають афганці, які за 20 років перебування в країні сил НАТО звикли до більш ліберального способу життя. Головним чином це інтелігенція. Вони бояться введення норм шаріатського (ісламського релігійного) права. Таліби розуміють його в середньовічній редакції", - розповів провідний науковий співробітник Національної академії наук України Андрій Мартинов.

Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)

Перші заборони в Афганістані

Припинення вакцинації від коронавірусу.

Заборона на світську музику і розваги,

Заборона на зображення людського тіла,

Заміна цивільного і кримінального права на шаріатські норми, що передбачають відрізка кінцівок за крадіжки, побиття камінням за подружню зраду і тому подібне.

"Поки суперечливо виглядають можливості заборони на навчання жінок і дівчат. Швидше за все, ця заборона також буде введена. Ймовірно, що в разі загострення внутрішньополітичної ситуації "Талібан" може вдатися до ще більш жорстких заходів", - додав експерт.

За словами релігієзнавця і культуролога Євгена Сависько, зараз таліби говорять те, що від них хочуть почути. Перш за все в США і Європі, в ООН та НАТО.

Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)

Що буде далі

Деякий час вони дійсно можуть виконувати обіцянки. А потім поступово припинять це робити. Це станеться тоді, коли тема Афганістану перестане бути топ-новиною у світі.

"Місцеві жителі це добре знають. І тому ті з них, хто може бути неблагонадійним в очах нової влади намагаються втекти вже зараз, поки це ще можливо", - заявив Сависько.

Що їм може загрожувати

Від публічного осуду (як мінімум) і до смертної кари (як максимум). Також може бути тюремне ув'язнення, штрафи і втрата майна.

"Однак, слід звернути увагу, а скільки насправді громадян Афганістану бажає залишити свою країну? Наскільки це масове явище? І хто насправді ті біженці? Адже багато хто з них дуже ймовірно може виявитися агентами "Талібану". Цей спосіб закидання агентури дуже древній і ефективний. В сусідніх державах це розуміють і тому вже роблять обмеження для перетину своїх кордонів", - зазначив експерт.

Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)

Які зміни в країні будуть далі

Заборона реклами прозахідного способу життя, в тому числі це буде стосуватися правил поведінки, одягу.

Обмеження свободи слова.

Заборона на алкоголь.

Жорстоко каратимуться злочинність і опозиція.

Будуть модернізовані збройні сили, правоохоронні органи.

Почнуть модернізувати державний апарат.

За словами кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, люди, які біжать з Афганістану найбільше бояться помсти талібів за співпрацю з проамериканським режимом і за порушення норм ісламу.

Хоча таліби заявили, що не каратимуть прихильників поваленого режиму, проте люди бояться, що через деякий час репресії все ж почнуться.

"Таліби вже проголосили створення Ісламського Емірату Афганістан. Це означає, що жителі будуть жити за законами Шаріату", - заявив Хмелевський.

Що таке Шаріат

Шаріат є комплексом приписів, що визначають переконання, а також формують релігійну совість і моральні цінності мусульман.

Шаріат передбачає досить жорсткі покарання за злочини, включаючи публічні страти, або відсікання руки злодію.

Таліби захопили Афганістан (фото: Getty Images)

Істотно зміниться життя жінок

Жінкам доведеться носити хіджаб.

Виходити з дому вони зможуть тільки в супроводі родича чоловічої статі.

Також жінки не повинні працювати.

Їх освіту обмежуватися вивченням Корану.

Жінкам забороняється брати будь-яку участь у суспільному житті.

У Кабулі вже відбулася акція протесту жінок проти цих обмежень. Таліби поки реагували на акцію стримано і не застосовували силу. Однак, не виключено, що надалі такі акції будуть заборонені, а їх учасників судитимуть за ісламськими законами.