Талановита красуня з чаруючим поглядом: ніжні фото Кетрін Винник, яка підтримує Україну всім серцем

Перед Днем Незалежності 2021 44-річна Кетрін вперше побувала в Україні та відвідала Київ. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і зробила яскраві кадри в столиці.

Батьки зірки є нащадками вихідців з України, обидва народилися в Німеччині, куди в 1940-і роки їх сім'ї втекли від радянської влади. Незабаром перебралися до Канади.

Своє ставлення до російської військової агресії Кетрін Винник висловила чітко ще в 2015 році.

"Я думаю, що Україна переживає дуже важливі часи. Дуже важливо, що українці тримаються один одного, борючись за свободу і демократичні цінності. Сильно вболіваю за і підтримую її прагнення. Вірю, що це все зробить Україну сильнішою, і все завершиться тріумфом", - з інтерв'ю 2015 року.

Відтоді Винник не раз публічно висловлювала підтримку своїй історичній батьківщині.

Дивіться ніжні фото Кетрін Винник:

Кетрін Винник - справжня красуня (фото: instagram.com/katherynwinnick)