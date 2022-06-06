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Талановита красуня з чаруючим поглядом: ніжні фото Кетрін Винник, яка підтримує Україну всім серцем

Кетрін Винник (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Канадська актриса і режисер українського походження Кетрін Винник, яка виконала роль Лагерти в серіалі "Вікінги" , не раз зізнавалася, що пишається тим, звідки вона родом і навіть трохи говорить українською. Не залишилася вона осторонь і після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Styler пропонує подивитися на ніжні фото знаменитості, яка підтримує Україну всім серцем.

Перед Днем Незалежності 2021 44-річна Кетрін вперше побувала в Україні та відвідала Київ. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і зробила яскраві кадри в столиці.

Батьки зірки є нащадками вихідців з України, обидва народилися в Німеччині, куди в 1940-і роки їх сім'ї втекли від радянської влади. Незабаром перебралися до Канади.

Своє ставлення до російської військової агресії Кетрін Винник висловила чітко ще в 2015 році.

"Я думаю, що Україна переживає дуже важливі часи. Дуже важливо, що українці тримаються один одного, борючись за свободу і демократичні цінності. Сильно вболіваю за і підтримую її прагнення. Вірю, що це все зробить Україну сильнішою, і все завершиться тріумфом", - з інтерв'ю 2015 року.

Відтоді Винник не раз публічно висловлювала підтримку своїй історичній батьківщині.

Дивіться ніжні фото Кетрін Винник:

Кетрін Винник - справжня красуня (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Нагадаємо, що наша зірка "Вікінгів" Кетрін Винник підтримала Україну красномовними фото ще до повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Ми також писали, що Кетрін одягла вишиванку і вперше показала унікальні фото української рідні.

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