Талановита красуня з чаруючим поглядом: ніжні фото Кетрін Винник, яка підтримує Україну всім серцем

Канадська актриса і режисер українського походження Кетрін Винник, яка виконала роль Лагерти в серіалі "Вікінги" , не раз зізнавалася, що пишається тим, звідки вона родом і навіть трохи говорить українською. Не залишилася вона осторонь і після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Styler пропонує подивитися на ніжні фото знаменитості, яка підтримує Україну всім серцем.
Перед Днем Незалежності 2021 44-річна Кетрін вперше побувала в Україні та відвідала Київ. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і зробила яскраві кадри в столиці.
Батьки зірки є нащадками вихідців з України, обидва народилися в Німеччині, куди в 1940-і роки їх сім'ї втекли від радянської влади. Незабаром перебралися до Канади.
Своє ставлення до російської військової агресії Кетрін Винник висловила чітко ще в 2015 році.
"Я думаю, що Україна переживає дуже важливі часи. Дуже важливо, що українці тримаються один одного, борючись за свободу і демократичні цінності. Сильно вболіваю за і підтримую її прагнення. Вірю, що це все зробить Україну сильнішою, і все завершиться тріумфом", - з інтерв'ю 2015 року.
Відтоді Винник не раз публічно висловлювала підтримку своїй історичній батьківщині.
Кетрін Винник - справжня красуня (фото: instagram.com/katherynwinnick)
Нагадаємо, що наша зірка "Вікінгів" Кетрін Винник підтримала Україну красномовними фото ще до повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
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