Тактика действий при гриппе, чтобы не умереть через 5 дней

Чем опасен грипп

По словам Голубовской, грипп опасен тем, что влечет за собой необратимые изменения в легких уже на третий день от начала заболевания.

"Больному гриппом человеку вряд ли даже приходит в голову, что через 5 дней он может умереть", - говорит она.

Что делать, если заболел гриппом

Тактика действий при заболевании следующая.

Если повышается температура тела и есть респираторные проявления, особенно ощущение посадки за грудиной (там, где расположена трахея - грипп поражает в основном трахею), нужно принять противогриппозный препарат сразу же, а уже потом разбираться с диагнозом. Только так можно выиграть время.

Следует внимательно следить за самочувствием и "бить во все колокола", если с каждым днем будет становиться хоть чуть-чуть, но хуже.

Как можно и нельзя лечить грипп

Имеются определенные противовирусные средства (озельтамивир, занамивир), которые врач может назначить для лечения гриппа. Они способствуют выздоровлению и предотвращают развитие серьезных осложнений.

Не принимайте антибиотики при гриппе, они не действуют против вирусов!

Можно ли вакцинироваться в разгар эпидсезона?

Вакцинироваться от гриппа можно в течение всего эпидсезона.

Однако сейчас после прививки на время нужно изолироваться. Ведь вакцинация - это вмешательство, которое влияет на иммунитет.

Где можно вакцинироваться от гриппа и какая цена

В Украине прививка от гриппа не входит обязательных вакцин, поэтому не является бесплатной. Так что вакцинироваться можно в частной клинике или купить вакцину и договориться с вашим семейным врачом и прививаться в поликлинике.

В Украине от гриппа доступны две вакцины против гриппа, которые прошли государственный контроль соответствия показателям качества и продаются в аптеках. Это препарат французского производства ("Ваксигрипп", производитель Sanofi) и корейского производства ("Джи Си Флу", Biotech). Обе вакцины защищают от четырех штаммов гриппа, циркулирующих в этом эпидсезоне.

К примеру, в "Добробуте", одной из самых больших и дорогих сетей частных клиник, привиться "Ваксигриппом" стоит 1230 грн: 500 грн сама вакцина и 730 грн - за осмотр врача перед процедурой. В клинике "Смартмедикал" прививки и осмотр обойдется в 850 гривен ("Ваксигрипп") и 690 гривен "Джи Си Флу".

Если говорить о покупке вакцин в аптеке, то их стоимость отличается в зависимости от сети. "Ваксигрипп" можно приобрести за 480-510 грн, корейская вакцина - от 360 грн. Но "Джи Си Флу" "урвать" в аптеке - почти нереально.

Первые симптомы гриппа