Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку: спливли шокуючі деталі злочину

Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку (колаж: РБК-Україна)

Таксист, звинувачений у зґвалтуванні, досі гуляє на свободі

Водій служби таксі BlaBlaCar зґвалтував молоду дівчину. 51-річний таксист підвозив дівчину з Одеси до Черкас, а по дорозі пригостив її кавою. Після чого пасажирка відчула слабкість - тоді водій завіз її в ліс, і пригрозивши фізичною розправою, поглумився. Про це розповіла її подруга в мережі Facebook.

Постраждала звернулася в правоохоронні органи, кримінальне провадження відкрили, але підозрюваний досі не затриманий.

Про події 30 серпня розповіла сама дівчина, яку звуть Ольга, пишуть Факти.

За словами Ольги, коли вона бронювала поїздку, нічого підозрілого не помітила. Ціна 380 гривень її цілком влаштувала, вона побачила, що таксиста звуть Олександр, йому 51 рік. Коли дівчина сідала в авто, вона на всякий випадок сфотографувала номер - каже, що так робить завжди, коли їздить BlaBlaCar. Ольга розповідає, що в профілі водія значилося, що він повинен приїхати на BMW Х5, але замість цього приїхала Subaru.

Крім того, з Одеси з ними мав їхати ще один пасажир, а третього попутника водій мав забрати в Умані. Але на питання дівчини про другого попутника Олександр сказав, що він скасував поїздку в останній момент. Крім цього вони мали виїхати о третій дня, однак водій приїхав раніше - опівдні.

Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку (фото: facebook.com/moon.dreary)

Дівчина каже, що водій їхав дуже швидко, а місцями просто мчав, при цьому навіть не пристебнувшись. Коли Ольга запитала, чому він так робить, Олександр відповів, що йому все одно, у нього "менти-кенти, все схвачено" і йому нічого не буде.

Позніше водієві хтось подзвонив, це був другий пасажир з Одеси, який, як виявилося, поїздку не відміняв. Таксист почав кричати на нього матом: "Які три години дня? Ти тупий?! Я давно поїхав! Ти єврей обрізаний, таких як ти, треба знищувати!"

Далі з'ясувалося, що поїздка коштує не 380 грн, а 800, і що дівчина повинна заплатити саме таку суму. Після чого водій сказав, щоб Ольга заплатила стільки, скільки у неї є і забрав 500 грн (більше у неї не було).

Таксист зупинився біля ринку, купив виноград, диню, ще якісь фрукти, креветки та рапани. Приніс все це в авто і наполягав на тому, щоб Ольга пригощалася.

"Тоді ж він як би випадково доторкнувся до моєї ноги. Я сказала: "Не чіпайте мене". Він здивувався: "А що тут такого?" - каже Ольга.

Пізніше вони зупинилися на заправці на прохання Ольги, де вона сходила в туалет. Водій купив каву і пригостив пасажирку. Причому напій здався їй дуже гірким, і після нього стало хилити в сон, хоча зазвичай вона не спить в машині.

Крім того Олександр купив м'ясо для шашликів, пляшку пива і тут же її випив.

Після цієї зупинки вони звернули в Моринці (Олександр сказав, що йому потрібно забрати у гончара Кості якісь горщики). І тоді його понесло - він став розповідати, що він "обраний", "чистильник землі", військовий, служив в Афгані.

У Моринцях, які втявилися рідним селом Олександра, він навіщось повіз Ольгу на цвитар, щоб показати, де поховані його батьки. А з місцевим дідусем став говорити про те, що "привезе в село козаків" і "усіх тут знищить".

"Мені сказав, що "якщо я не буду поряд з ним, мені теж не буде місця на цій землі". Казав, що я повинна "йти в останній бій" і "народити козаків, але не від нього", - продовжила розповідь Ольга.

Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку (фото: facebook.com/moon.dreary)

Далі він став розпалювати багаття (поки чекав гончара Костю), щоб посмажити шашлики. Дістав з авто пляшку горілки і став її пити і нести нову маячню. Дівчина категорично відмовилась від алкоголю.

"У мене був сон... Бог сказав мені: "Вставай і йди". Я обраний. Я ще покажу світові, хто я такий. Я знищу всіх циган, негрів, євреїв... Гітлер ніхто на тлі мене", - розповідав він, продовжуючи пити горілку.

Після чого водій ліг на траву і відрубився, попросивши дівчину завести будильник і розбудити його через півгодини.

Коли він заснув, дівчина побігла шукати місце, щоб зловити зв'язок, зателефонувати і вибратися з села. Але було пізно, темно, і зв'язку не було, в окрузі ні людей, ні будинків. Ользі нічого не залишалося, крім повернутися до водія.

Незабаром водій прокинувся і сів за кермо. В дорозі він поклав руку Ользі на ногу, вона попросила прибрати, але таксист повторив свої дії. Дівчина попросила зупинитися і висадити її. Але Олександр відмовився, тоді Ольга перебралася на заднє сидіння і стала писати своєму хлопцеві, вказуючи геолокацію.

Далі водій повернувся боком і почав чіпати живіт дівчини. Вона його відштовхнула і повернулася обличчям до спинки заднього сидіння. І тоді зрозуміла, що вони звернули з траси і їдуть по бездоріжжю.

"Я почала кричати: "Що відбувається? Куди ми їдемо?!" "В ліс виїхали, єб...ться будемо", - відповів водій. Він зупинився, відібрав у мене телефон і поліз до мене на заднє сидіння", - розповідає дівчина.

Ольга подивилась у вікно, побачила навколо чорне поле і подумала, що напевно буде лежати там мертва. Крім того у дверцятах авто був величезний ніж, і він міг її вбити.

"Він почав мене гвалтувати. Цей кошмар тривав хвилин сорок. Я просила його зупинитися, говорила, що мені боляче. Але він продовжував. Спочатку з презервативом, потім без..." - продовжує дівчина.

Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку (фото: facebook.com/moon.dreary)

Коли все закінчилося, ґвалтівник запитав, з ким їй більше сподобалося з ним або з її хлопцем. Дівчина не стала відповідати, а лише запитала, чи вб'є він її. На що таксист відповів, що ні - він відвезе її в Черкаси.

Коли він відпустив Ольгу в туалет, вона хотіла втекти. Але була гола, в одних шкарпетках і без телефону. Тоді вона повернулася, одяглася, по дорозі він повернув їй телефон і вона написала своєму хлопцеві про те, що сталося.

Також Ольга пояснила досить дивну поведінку свого хлопця, який не став дзвонити в поліцію і нічого не зробив. Вона каже, що через поганий зв'язкок повідомлення доходили пізно, она написала йому, що вони підуть в поліцію.

Дівчина пішла в поліцію на наступний день. Вона спеціально не милася, щоб не змити докази. У неї прийняли заяву, але речі, які були на ній у той день, відмовилися брати. Тільки 4 вересня слідчі погодилися взяти одяг.

А таксисту все ще не оголосили про підозру. Крім того, їй написали у Facebook, що він лежить в лікарні в Золотоноші Черкаської області.

Сервіс BlaBlaCar відразу ж заблокував акаунт водія. Крім того, їй зателефонувала психолог служби таксі, яка їй дуже допомогла.

Також прес-служба BlaBlaCar зв'язалася з черкаської поліцією, передала всі дані про таксиста. Але минуло кілька днів, а там все ще не відреагували.

У поліції розповіли, що вони розпочали кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування" і займаються з'ясуванням всіх обставин.

Варто відзначити, що з водієм також вдалося зв'язатися. Він розповів, що буде розмовляти тільки з "Першим каналом". Або ж з тими, хто йому більше заплатить за інтерв'ю.

До речі, нещодавно у Києві таксист зґвалтував молоду жінку, яку підвозив з ресторану додому. Свої дії ґвалтівник виправдав тим, що дівчина була в нетверезому стані.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі натовп підлітків скоїв жорсткий самосуд над чоловіком, якого підозрюють у нападі і спробі зґвалтування 15-річної дівчинки. Неадекват розбив об голову дитини скляну пляшку і порізав їй обличчя.