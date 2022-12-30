Такого Нового года в Украине еще не было! Синоптики ошеломили прогнозом погоды

Погода 31 декабря

Народный синоптик Стас Щедрин прогнозирует на новогодние праздники аномально теплую погоду. Ночная температура ниже нуля опускаться не будет, в дневные часы воздух прогреется до +5 +7 градусов, в южной части и на востоке до +10 градусов.

Его прогноз подтверждает и Украинский гидрометцентр. Возможны небольшие осадки 31 декабря в западных областях, кроме Волыни, в центральной части и на севере страны. На остальной части Украины - сухо.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. Днем ожидается от +4 до +6 градусов, в западной части и на юге до +8 +10 градусов.

В Киеве 31 декабря возможен небольшой дождь, пасмурно. Ночью 0 +2 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 31 декабря

Погода 1 января

Погода в первый день года приятно порадует жителей всех областей Украины. Осадки не прогнозируются, местами будет пасмурно.

Ночная температура воздуха резко пойдет вверх, ожидается от +3 до +8 градусов. Днем на востоке, в центральной части и на севере страны - от +6 до +11 градусов. В западной части и на юге - от +9 до +14 градусов.

В Киеве 1 января синоптики прогнозируют пасмурную, но сухую погоду. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 1 января