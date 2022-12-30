RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такого Нового года в Украине еще не было! Синоптики ошеломили прогнозом погоды

Погода в Украине на Новый год (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине решила поставить зиму на паузу и во время новогодних праздников порадовать нас весенней погодой. 31 декабря и 1 января в большинстве областей страны ожидается аномальное потепление.

Какая погода будет в Украине в новогоднюю ночь - читайте в материале Styler.

Погода 31 декабря

Народный синоптик Стас Щедрин прогнозирует на новогодние праздники аномально теплую погоду. Ночная температура ниже нуля опускаться не будет, в дневные часы воздух прогреется до +5 +7 градусов, в южной части и на востоке до +10 градусов.

Его прогноз подтверждает и Украинский гидрометцентр. Возможны небольшие осадки 31 декабря в западных областях, кроме Волыни, в центральной части и на севере страны. На остальной части Украины - сухо.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. Днем ожидается от +4 до +6 градусов, в западной части и на юге до +8 +10 градусов.

В Киеве 31 декабря возможен небольшой дождь, пасмурно. Ночью 0 +2 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 31 декабря

Погода 1 января

Погода в первый день года приятно порадует жителей всех областей Украины. Осадки не прогнозируются, местами будет пасмурно.

Ночная температура воздуха резко пойдет вверх, ожидается от +3 до +8 градусов. Днем на востоке, в центральной части и на севере страны - от +6 до +11 градусов. В западной части и на юге - от +9 до +14 градусов.

В Киеве 1 января синоптики прогнозируют пасмурную, но сухую погоду. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 1 января

Кстати, ранее мы писали о том, когда в Украину вернется зимняя погода с морозами.

А еще рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на январь 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр