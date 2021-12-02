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Від такого хліба не товстіють: медики назвали найкориснішу випічку

Автор: Анна Шиканова

Люди із зайвою вагою або ті, які хочуть схуднути, змушені відмовлятися від хліба і хлібобулочних виробів. Фахівці вважають, що це неправильно і радять підібрати сорт хліба, який не зашкодить фігурі.

Які є корисні сорти хліба, які не зашкодять фігурі, розповіли в Change.

Житній хліб

Цей вид хліба вважається найздоровішим. Випічку роблять на 100% без глютену, і він не викликає здуття живота і дискомфорту. Відчуття ситості від такого хліба набагато довше, через те, що в ньому в 4 рази більше клітковини й на 20% менше калорій.

Есейський хліб

Ця випічка складається з суміші пшениці, жита, ячменю, сочевиці, полби та проса. У ньому багато білка і 18 амінокислот. Такий хліб покращує травлення і підсилює здатність організму вбирати мінерали.

Лляний хліб

У хлібі з льону багато селену, калію і магнію. Також в ньому багато клітковини, корисних жирів і фітоестрогенів. Цей хліб стане дуже корисним для здоров'я і не небезпечним для фігури.

Піта

У цій випічці багато вітамінів і мінералів, які допомагають знизити рівень холестерину і цукру в крові. У піті набагато менше калорій, ніж у звичайному зерновому хлібі. І для невеликого бутерброда - це найкраще рішення, оскільки одна скибочка піти прекрасно втамовує голод.

Вівсяний хліб

Для зниження щоденної кількості вуглеводів і жирів найкращим рішенням є вівсяний хліб. У вівсі багато корисних вуглеводів, які організм перетравлює в уповільненому темпі. А значить, почуття ситості буде тривалим.

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