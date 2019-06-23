Такого ще не бачили: гігантський кальмар у Мексиканській затоці шокував вчених (відео)

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Кальмар-гігант був відзнятий на відео

Вчені помітили в Мексиканській затоці гігантського кальмара, довжина якого становила 3-3,7 метра. Монстра глибин навіть вдалося зафіксувати на відео, яке опублікували на YouTube-каналі ODN.

Дослідники-іхтіологи з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США виявили в Мексиканській затоці надзвичайно величезного кальмара.

На відео відображено, як тварина реагує на вогники приладу, наближається до пристрою і намагається вхопити його своїми довгими щупальцями.

До речі, незважаючи на досить великі розміри, кальмари-гіганти мешкають на великій глибині і практично не піднімаються на поверхню, а тому не несуть загрози для людей.

Кальмар-гігант в Мексиканській затоці зображений вченими

Нагадаємо, що дослідники з обсерваторії штату Арізона виявили гігантський астероїд, який відноситься до групи Аполлона і несе можливу загрозу всьому живому на Землі.

Раніше ми писали про те, як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на Чорнобильській АЕС.