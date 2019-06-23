Такого еще не видели: гигантский кальмар в Мексиканском заливе шокировал ученых (видео)

Иллюстративное фото (pixabay)

Кальмар-гигант был запечатлен на видео

Ученые обнаружили в Мексиканском заливе гигантского кальмара, длина которого составляла 3-3,7 метра. Монстра глубин удалось даже запечатлеть на видео, которое опубликовали на YouTube-канале ODN.

Исследователи-ихтиологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили в Мексиканском заливе необычайно огромного кальмара.

На видео запечатлено, как животное реагирует на огоньки прибора, приближается к устройству и пытается схватить его своими длинными щупальцами.

К слову, несмотря на довольно внушительные размеры, кальмары-гиганты обитают на большой глубине и практически не поднимаются на поверхность, а потому не несут угрозы для людей.

Кальмар-гигант в Мексиканском заливе запечатлен учеными

Напомним, что исследователи из обсерватории штата Аризона обнаружили гигантский астероид, который относится к группе Аполлона и несет возможную угрозу всему живому на Земле.

Ранее мы писали о том, как радиация на самом деле повлияла на людей после взрыва на Чернобыльской АЭС.