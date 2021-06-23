Що таке "онлайн-солодощі"? В мережі з’явився огляд на інтернет-телебачення SWEET.TV

На YouTube-каналі одного з найпопулярніших маркетплейсів України з’явився детальний огляд стрімінгової платформи SWEET.TV. У ньому розповіли про переваги та недоліки сервісу, поділилися кількома цікавими функціями, про які раніше могли не знати навіть користувачі онлайн-кінотеатру та власники Smart TV.

SWEET.TV - онлайн-кінотеатр, що надає своїм абонентам доступ до телебачення та бібліотеки фільмів. За словами ведучої каналу Rozetka, вони не вперше згадують про сервіс і вирішили зупинитися на ньому більше детально.

Саме з наповнення платформи починається розповідь, що плавно трансформується в першу особливість: один абонент може підключити на свій тариф до п’яти пристроїв одночасно, вони не обов’язково повинні бути в одному приміщенні чи підключені до одного інтернету.

Тобто, можна взагалі оформити одну підписку на велику родину, підключити 5 телевізорів і насолоджуватися переглядом. Також можна зайти на сайт www.sweet.tv, або завантажити додаток на смартфон та взяти улюблені канали та фільми з собою у відпустку.

До речі, якщо телевізор не підтримує функцій Smart - у ролику розповідають про фірмову приставку, яка ці функції йому надасть.

Окрему увагу привернула простота підключення. Для багатьох виклик майстра та його "брудна робота" зі створення отворів у стінах - це, як мінімум, некомфортно.

У ролику зазначають, щоб підключитися до SWEET.TV, не потрібно проводити кабель чи ще щось: знадобиться тільки доступ до інтернету та кілька хвилин на завантаження додатку та реєстрацію. Спробувати сервіс можна безкоштовно впродовж 7 діб.

Також у ролику розповіли про кількість каналів і фільмів (їх 260 і 10 000 відповідно), якість зображення (є навіть Full HD і 4К), можливість керування телеефіром (можна ставити на паузу, перемотувати та дивитися записи ефірів телеканалів) і багато іншого.