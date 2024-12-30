Такую "Селедку под шубой" вы еще не пробовали: рецепт новогоднего торта из салата

"Селедка под шубой" - салат, который стал новогодней классикой. Но даже это блюдо можно приготовить по-новому - например, в виде эффектного торта.
О том, как готовить торт "Селедка под шубой", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Для того, чтобы приготовить новогодний салат в необычном оформлении, необходимы эти продукты:
Для того, приготовить торт "Селедка под шубой", яйца нужно отварить вкрутую, а овощи - запечь до готовности, завернув в фольгу. Однако их также можно отварить.
Лук нужно почистить, измельчить на маленькие кубики, затем присыпать сахаром и солью. Залейте лук уксусом и растительным маслом, после чего отставьте мариноваться на 15-20 минут. После этого с лука нужно слить жидкость.
Сельдь необходимо тщательно очистить от косточек. Иначе это легко испортит вкус блюда. Также нарежьте сельдь на маленькие кубики. Почистьте овощи и яйца, натрите отдельно картофель, морковь, свеклу и яйца.
Застелите миску пищевой пленкой, поставьте на нее разъемную форму для тортов. Выложите первым слоем натертый картофель, слегка утрамбуйте его стаканом.
Как готовить торт "Селедка под шубой" (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Смажьте картофельный слой майонезом, а затем выложите лук. На него выложите сельдь, морковь и майонез. Следующим слоем выложите натертые яйца и сделайте тонкий слой майонеза.
К вареной свекле добавьте по 130 г майонеза и сметаны. Перебейте ингредиенты блендером до однородной массы.
В отдельной миске растворите желатин в воде. Затем влейте желатиновую смесь к свекольной массе. Еще раз перемешайте ингредиенты и залейте свекольным желе торт.
Как готовить торт "Селедка под шубой" (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Слегка потрясите форму, чтобы избежать пузырьков воздуха в желе. Поставьте в торт в холодильник на 4-6 часов. Затем осторожно снимите форму и украсьте торт "Селедка под шубой" оливками и зеленью.
Кстати, ранее мы писали о том, как готовить новогодний десерт "Мандарины в снегу".
А также рассказывали самый быстрый рецепт оливье на праздник и каждый день.