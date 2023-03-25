RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такую одежду лучше не носить после 40 лет, если хотите выглядеть стильно

От какой одежды лучше отказаться после 40 лет (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Женщины всегда стремятся выглядеть красиво и стильно. Иногда следить за последними тенденциями моды недостаточно. При выборе одежды важно отталкиваться от личных параметров - фигуры, общего типажа и возраста. Ведь одна неудачная вещь может испортить весь образ.

Рассказываем, какой одежды лучше избегать после 40 лет, чтобы выглядеть стильно и уместно.

Мини-юбки

Такая одежда только лишний раз подчеркнет зрелость женщины. Чтобы иметь привлекательный вид, не обязательно максимально обнажать ноги. Очень удачным вариантом будет юбка средней длины с глубоким разрезом.

От мини-юбок лучше отказаться (скриншот)

Гавайские рубашки

Эта стильная летняя вещь довольно популярна в сезоне отпусков. Впрочем, такие рубашки часто очень пестрят разными цветами и могут лишить образ гармоничности. Лучше выбрать однотонную рубашку или универсальную - белую. В этом сезоне она будет на пике моды.

Гавайские рубашки замените белыми или однотонными (скриншот)

Леопардовый и другой животный принт

С любым "животным" принтом в одежде следует быть очень осторожным, поскольку между стильным и пошлым образом тонкая грань. Тем более такой принт очень трудно совмещать с другой одеждой. Если уж очень любите леопардовые вещи, лучше, чтобы это были небольшие детали на одежде или аксессуары в этом стиле.

Лучше отказаться от животных принтов (скриншот)

Одежда кислотного цвета

Кислотный цвет может продемонстрировать плохой вкус и отчаянное стремление выглядеть моложе. А вот в более спокойных и мягких цветах женщина будет выглядеть более уверенно и лаконично. Если хотите какой-нибудь изюминки в образе, то дополните его стильными аксессуарами.

Следует избегать кислотных цветов (скриншот)

Обувь на шпильках

Эта обувь всегда придает элегантности образу и делает его изысканным. Но стоит выбирать высоту каблуков средней высоты. Это не испортит внешний вид, но у них вам будет гораздо удобнее - соответственно будете чувствовать себя увереннее.

Высокие шпильки замените на каблуки средней высоты (скриншот)

Раньше мы рассказывали о том, какие фасоны пальто больше никто не носит.

Читайте также о том, какие 3 модели обуви будут в тренде этой весной.

Читайте РБК-Украина в Google News
трендистиль жизни