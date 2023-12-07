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"Такой молодой, но такой смелый": 23-летний боец спас сотни побратимов

На войне возраст не всегда имеет значение (фото: 128 отдельная бригада ТрО ВСУ)
Автор: Ирина Костенко

Истории некоторых военнослужащих и парамедиков заставляют переоценить собственную жизнь и учат тому, что возраст - не всегда главный критерий профессионализма и стойкости.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о молодом парамедике и инструкторе Сергее из 128 отдельной бригады ТрО ВСУ, который спасает жизни украинских защитников и учит этому других.

При подготовке материала была использована страница 128 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

О ком идет речь

23-летний Сергей по образованию экономист, однако после полномасштабного вторжения РФ он пошел защищать Родину добровольцем.

В настоящее время юноша является военнослужащим 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Сначала он работал водителем эвакуационной машины, но затем прошел ряд курсов для военных медиков и получил сертификат инструктора НАТО.

Это позволяет бойцу готовить других специалистов (в том числе новичков подразделения).

Парамедик Сергей (фото: 128 отдельная бригада ТрО ВСУ)

Основные достижения

Сейчас юноша является парамедиком и санитарным инструктором - обучает бойцов базовым навыкам тактической медицины.

С начала своей службы Сергей спас уже сотни жизней (всего лишь за несколько дней жестоких боев парню удалось спасти более 80 собратьев из разных подразделений).

Несмотря на вес в 60 килограммов, он вытаскивает с поля боя гораздо более крупных и тяжелых бойцов, получивших ранения и не имеющих возможность идти самостоятельно.

"Однажды с побратимом - водителем-санитаром - во время эвакуации он попал под огонь противника из стрелкового оружия. Ребята мгновенно заняли круговую оборону и дали врагу бой. Это позволило подойти группе поддержки, отбросить врага и спасти жизнь раненому", - рассказали в его бригаде.

Отношение собратьев

Несмотря на то, что большинство новичков - вдвое старше, авторитет молодого инструктора никто не подвергает сомнению.

Свою учебу бойцы проводят в перерывах между выходами на ноль и ожесточенными боями.

Инструктор вместо манекена (фото: 128 отдельная бригада ТрО ВСУ)

На тренинг к медикам приходят и новички, и опытные бойцы, ведь навыки по оказанию первичной помощи на поле боя могут спасти немало жизней.

"Инструктор - самый молодой из всех. Но главный критерий для уважения здесь не возраст, а знания и умения", - считают в бригаде.

Опытные бойцы отмечают: "Если получил ранение и услышал голос Сергея - можно успокоиться, потому что все будет хорошо".

Позиция парамедика

Сам юноша считает важной задачей научить людей работать в команде и оказывать качественную помощь мгновенно.

По его словам, 80% случаев смертей - это кровопотеря. 15% - пневмоторакс (наличие в плевральной полости воздуха, проникающего туда вследствие повреждения легких или стенки грудной клетки), а 5% - переохлаждение (гипотермия).

"Мы - не боевая служба. Мы не воюем. Мы боремся с последствиями и выполняем свои действия профессионально", - отмечает он.

Юноша признается, что едва ли не самое тяжелое для медика - "понять то, что ты уже не можешь спасти... просто смириться".

В то же время мотивацию дает то, что "работа видна".

"Если ты человека спас, ты через три дня с ним поздороваешься", - объясняет парень.

 

Напомним, ранее мы рассказывали об удивительной истории спасения наших военных, главным героем которой стал кот.

Читайте также о храбром бойце "Хорте", который вынес из-под огня 26 побратимов и получил три ранения.

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