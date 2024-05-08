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"Такой был тогда шоу-бизнес". Оля Цыбульская объяснила, почему украинские артисты пели по-русски

Почему украинские артисты пели по-русски (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

До 24 февраля 2022 года большое количество украинских песен звучало на русском языке. И так происходило чуть ли не с момента провозглашения Независимости Украины.

Украинская певица Оля Цыбульская в интервью РБК-Украина (проект Styler) объяснила, почему было такое засилье русского языка на нашей сцене.

Почему русский язык звучал от украинских артистов

"Мы утром просыпались, по телевизору шла "Утренняя почта". У нас не было тогда ни M1 Music Awards, ни "Музичної платформи", ни "Великого весняного концерту". У нас была "Песня года", то есть единственная платформа, через которую ты можешь себя транслировать как артист", - вспоминает Цыбульская.

И хотя позже появилась "Територія А", которая была взрывом украинской музыки, по радио все равно звучали российские исполнители.

"Когда я приносила свои песни на радио, мне говорили: "Ну что, тебя после Баскова поставить? Послушай, какая там аранжировка, сколько она стоит. Посмотри на клип их с Таей Повалий, который стоит 55 000 долларов". А тогда, чтобы записать песню, нужно было намного больше суммы, чем сейчас", - рассказывает исполнительница.

Она подчеркивает, что Россия давно поняла простую истину: культура - это оружие. Государство-террорист активно использовало этот инструмент на всех доступных площадках, поэтому украинской культуре не хватало места.

"Российские артисты могли себе арендовать дворец "Украина", снимать дорогие видеоработы и аранжировки. А мы слонялись туда-сюда, где-то там подзаработал, там подзаработал, там договорился, там еще что-то. И оно было не таким конкурентоспособным", - объясняет Оля.

По поводу себя Цыбульская рассказывает, что она не смогла работать ни в России, ни для российского слушателя. После победы в "Фабрике звезд" артистка с партнером по дуэту Александром Бодянским приехали в Москву, чтобы готовиться к большому конкурсу.

Однако дуэт распался именно потому, что Оля Цыбульская хотела выступать в Украине, а не России.

 

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Оля ЦибульскаяРоссийская музыка