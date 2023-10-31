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Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)

Как будет выглядеть обновленный сквер "Харьковский" в Сумах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Архитектор представил новый проект сквера "Харьковский" в Сумах. Концепция предполагает, что это будет не только место для уютного отдыха, но и для спортивных развлечений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию архитектора Игоря Титаренко в Facebook.

Какая концепция сквера

Согласно проекту, сквер должен содержать мемориал российско-украинской войны, сухой фонтан, детскую, спортивную и кинологическую площадки, а также кафе, велопарковку и летнюю площадку.

"Благодаря географическому положению, город Сумы имеет большой потенциал развития парковой инфраструктуры, что позволяет дальнейшему развитию культуры, менталитету общества и совершенствованию пространства города", - говорит архитектор.

Титаренко отмечает, что главная цель концепции - создать спокойный город с высоким уровнем жизни.

"Мы провели опрос жителей, среди которых большой процент - это молодежь, почти у каждого Сумы ассоциируется со спокойствием и равномерной жизнью, однако не хватает условий", - объясняет автор проекта.

Вот так может выглядеть сквер "Харьковский" в Сумах (фото: Facebook/Игорь Титаренко)

По его словам, природные доминанты - основа концепта градообразования. Пространство города должно быть в гармонии с природой, в которой построено. Это сильнейшие магниты, влияющие на уникальность и формирование города.

"Поэтому очень важно ухаживать, формировать и создавать новые рекреационные зоны, парки, скверы и набережные. Это позволит создать экологические условия для города и сохранить гармонию человека в общем пространстве", - говорит архитектор.

Анализ состояния имеющихся парков и скверов в Сумах показал, что большинство из них неухоженные, имеют устаревшую функцию, запущенное благоустройство и малопривлекательны для жителей города.

"Именно из-за этого аспекта следует приводить в порядок существующие парки, и начинать развивать потенциальные территории для создания новых парков и скверов", - заявляет Титаренко.

Видео о том, как может выглядеть сквер после реконструкции, пересматривайте по ссылке.

Раньше мы показывали, какие остановки-укрытия разработали украинские архитекторы.

Просматривайте фото сквера, который планируют обустроить в Киеве.

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