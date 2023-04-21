Такие занятия спортом не принесут вам никакой пользы: смотрите список

Не выполняете растяжку

Многие тренеры советуют делать короткую растяжку после тренировки. Она помогает улучшить гибкость, предотвратить травмы и повысить физическую работоспособность. А еще на следующий день после тренировки ваши мышцы не будут болеть.

Кстати, то же касается и разминки перед тренировкой. Она должна занять не менее 10 минут и разогревать все суставы и мышцы тела.

Не учитываете своих сил

Во время тренировок важно прислушиваться к себе и чувствовать свои силы. Если вы понимаете, что еще один подход определенного упражнения не сможете сделать, тогда не стоит браться, иначе рискуете получить травму.

Занятия растяжкой после тренировки помогут избежать боли в мышцах на следующий день (фото: Freepik)

Не включаете все группы мышц

Тренировки могут быть направлены на отдельные группы мышц или все тело. Если вы предпочитаете распределять группы мышц, тогда учитывайте, что "включаете" все из них. Равномерная нагрузка важна, поскольку приоритет определенным группам может создать мышечный дисбаланс и повысить риск травм.

Не тренируйтесь из-за боли

Боль во время тренировки - это признак того, что в организме что-то не так. В этот момент следует прекратить активность или снизить нагрузку. Но в любом случае нельзя терпеть, ведь это может сильно травмировать вас.

Старайтесь заниматься разными видами спорта для повышения эффективности (фото: Freepik)

Не делайте только кардио

Кардиотренировки являются хорошей нагрузкой для сердечно-сосудистой системы, но не стоит строить свою физическую активность только вокруг них. Забывая о силовых тренировках, рискуете тем, что другие мышцы просто потеряют тонус.

Не меняете упражнения

Некоторое время ваша тренировочная программа будет состоять из одних и тех же упражнений. Но с течением времени ваш организм к ним привыкнет, и вы не увидите никакого результата. Поэтому старайтесь каждое занятие делать что-то новое, а каждые три месяца - менять программу тренировок.