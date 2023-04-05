Такие извинения партнера могут совсем испортить отношения. Как отличить искренность от фальши?

Какие извинения звучат неискренне

"Извини, извини, извини". Такие пассивно-агрессивные извинения произносятся просто, чтобы сменить тему и заставить партнера замолчать. И они показывают, что вы не воспринимаете партнера всерьез.

"Мне жаль, что так вышло, но…". Но - это оговорка, которая все меняет. Если вы не можете извиниться без "но", значит не раскаиваетесь. Это лишь попытка оправдаться.

"Я извиняюсь за …, но не за …". Обычно в первом пункте идет какая-то мелочь, а во втором - что-то серьезное. Так человек пытается уйти от ответственности и пассивно-агрессивно переносит вину на партнера.

"Прости, но ты и сам(а)…". Это перенос всей вины на партнера и искренности тут нет.

"Прости, что так вышло". Слишком обобщенное извинение, без всякой конкретики. Оно показывает, что партнер не готов брать ответственность за свои поступки.

"Прости" + смех. Смех звучит как издевательство над собеседником и его переживаниями о том, что произошло. Партнер воспринимает это как унижение.

"Прости" + слезы. Излишне эмоциональные сожаления со слезами тоже не искренни. Это шоу, чтобы перевести внимание себя и забыть о тех, кто пострадал от ваших действий. Без попытки перевести фокус на себя - слезы уместны и искренни.

"Извини, что сделал (а) тебе больно". В определенных ситуациях это выражает сочувствие. Но часто она используется с намеком, что партнер слишком раним и чувствителен.

"Извини, что помешал (а)". Партнер явно боится конфликта или хочет услышать в ответ, что не мешает. Это показывает глубокую неуверенность и неуважение к собеседнику.

"Извини, но не соглашусь". Партнер пытается смягчить последующий агрессивный выпад в сторону партнера.

"Ну извини". В преувеличенной и саркастичной манере - издевательство над чувствами партнерам.

"Извини" (без повода). Обесценивает моменты, когда действительно нужно раскаяться и извиниться. Обычно так делают из-за стыда или с целью избавиться от неприятных эмоций.

"Я признаю вину, когда это сделаешь ты". Это попытка превратить извинения в соревнования, где обязательно должен быть "победитель" и он признает свою вину только после извинений партнера.

"Я извинюсь только раз". Попытка контролировать партнера, требование простить здесь и сейчас, не считаясь с чувствами другого.

Отказ просить прощения. Если партнер отказывается извиниться, когда это необходимо, он показывает гордыню и неспособность к раскаянию.

Слишком частые признания. Иногда одного "прости" недостаточно, чтобы показать раскаяние. Но и слишком частые извинения перестают восприниматься всерьез.

Подарки вместо извинений. Некоторые люди не готовы обсуждать проступок и извиняться, вместо этого они дарят подарки. И, таким образом, они не берут ответственность и показывают, что меняться не готовы.

Как извиняться искренне - главные правила

Психолог отмечает, что настоящее раскаяние способно изменить много в отношениях, в том числе залечить раны, укрепить близость, любовь и взаимную поддержку. Чтобы извинения были искренние, нужно придерживаться таких правил:

1. Просите прощения за конкретные вещи. Перечислите, за что именно вы извиняетесь, без оговорок. Можно записать на бумаге, чтобы было легче.

2. Используйте правильную интонацию. Порой тон меняет абсолютно все и нужно найти правильный баланс, чтобы не впадать в истерику с рыданиями или не казаться безразличным. Покажите, что вы искренне сочувствуете и сожалеете о той боли, которую причинили партнеру.

3. После извинения - меняйте поведение. Раскаяние и извинение не должны стать минутным порывом. Такие действия должны вести к долгосрочным переменам, которые требуют времени и терпения.

4. Не разбрасывайтесь извинениями просто так. Выражайте свое искреннее сожаление только тогда, когда вы действительно виноваты. Тогда ваши слова будут восприниматься всерьез.

5. Миритесь после извинений. Недостаточно принести свои извинения, нужно еще и помириться после этого, и найти условия, которые устроят обоих партнеров.