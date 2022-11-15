Все-таки это был он: Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных городах Украины, включая Киев, пригород Ирпеня и город Бородянка. Это места Киевской области, которые пострадали от российских бомбардировок больше всего.

На одной фреске изображен мужчина, похожий на российского президента Владимира Путина, которого бросают на пол во время матча по дзюдо с молодым парнем. У Путина черный пояс в этом виде спорта.

Фото: theartnewspaper.com

На другой работе изображены двое детей, которые используют металлическую ловушку для танка в качестве качелей, а на третьей фреске, нарисованной на развалинах разбомбленного здания, изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках.

Фото: theartnewspaper.com

Бэнкси уже подтвердил эти, а также еще четыре других работы. Среди них женщина в халате, волосы в бигуди, в противогазе и с огнетушителем.

Фото: theartnewspaper.com

Также есть бородатый мужчина, принимающий ванную.

Фото: theartnewspaper.com

Другое произведение, где Бэнкси, похоже, включил имеющееся граффити пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Фото: theartnewspaper.com

Стоит отметить, что новые работы Бэнкси - это первые публичные муралы за более чем год, хотя это не первый случай, когда его работа связана с Украиной.

В марте репродукция одной из самых известных антивоенных работ "Солдаты CND" была продана на аукционе, собрав 106 505 долларов для детской больницы в Киеве.