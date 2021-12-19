Якщо у вас є така дитяча машинка, ви можете розбагатіти на 80 тисяч. Ось як вона виглядає

В Україні дитячу машинку часів СРСР можна продати за величезні гроші. Власники іграшки можуть одним махом розбагатіти на 80 тисяч гривень.

Такий незвичайний лот з'явився на сайті , через який можна купувати і продавати різні предмети старовини.

Цікаво, що подібну машинку, але в стані гірше вже продали на сайті за більш ніж 30 тисяч гривень.

Дану модель виготовляли в місті Львові з 1960 по 1970 рік на Львівському заводі автонавантажувачів.

Під капотом машинки, що відкривається, можна розглянути якусь подобу двигуна.

"Рідкісна рання педальна машина Лайка. Прикрасить вашу колекцію. Не фарбована. У гідному збереженні", - описує свій лот продавець.

Раніше ми також писали про радянську ляльку, за яку в Україні дають величезні гроші.

Крім того у продажу з'явилися ялинкові іграшки, за які можна виручити величезні гроші.