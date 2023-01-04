Такая привычка пить воду ускоряет старение: заявление ученых

Ученые провели новое исследование, чтобы выявить связь между недостаточным количеством воды в рационе и естественным старением. Они также проверили, влияет ли количество воды на развитие хронических заболеваний и продолжительность жизни. Поэтому, если хотите долго выглядеть молодо, обязательно примите во внимание новые выводы ученых.
О результатах нового исследования сообщает ресурс Lancet.
Старение неизбежно, однако исследователи до сих пор прилагают много усилий для поиска способов замедлить его и узнают привычки, которые его могут ускорить.
Новое исследование Lancet, оценивающее уровень натрия в крови как нормальный или высокий, как потенциальный индикатор ускоренного биологического старения и хронических заболеваний у лиц среднего возраста, свидетельствует, что обезвоживание может способствовать преждевременной смерти.
Со старением обычно связывают следующие хронические болезни: диабет, рак, болезни сердца, гипертонию, остеопороз, деменцию и болезнь Альцгеймера. Впрочем, они возникают не только из-за старости. Есть много других факторов, которые также могут повысить риск их появления. В частности, на это влияет чрезмерное употребление алкоголя и табака, отсутствие физического движения и неправильное питание.
Ученые решили проверить гипотезу, что увлажнение может сдерживать и замедлять процесс старения. Они провели исследования с людьми в возрасте от 45 до 66 лет.
Ученые измеряли, сколько натрия содержится в крови человека. Поскольку натрий является электролитом, который может помочь сбалансировать жидкости в организме, этот тест является распространенным способом определить, есть ли у человека обезвоживание. Нормальный уровень натрия в крови человека составляет 135-145 миллиэквивалентов (или миллимоль) на литр.
Даже несмотря на то, что это нормальный диапазон уровня натрия в крови, исследование показало, что уровни натрия 142 миллимол на литр или более связаны с увеличением риска хронических заболеваний на 39%. А уровни выше 144 миллимоль на литр ассоциировались с повышением риска преждевременной смертности на 21%.
Это означает, что те, у кого уровень натрия в сыворотке крови 142 ммоль/л или выше имеют больше шансов умереть в молодом возрасте или получить хроническое заболевание. Иными словами, хроническое обезвоживание может сократить вашу жизнь.
Исследование показало, что поддержание водного баланса имеет решающее значение для здорового старения и общего состояния. Постоянное обезвоживание может сократить продолжительность жизни.
Если врач не попросит вас пройти тест на содержание натрия в сыворотке крови, то трудно точно определить, насколько у вас нормальный водный баланс. Также нет жестких правил, четко указывающих, сколько воды рекомендуется пить каждый день.
Одни ученые утверждают, что получать жидкость можно из еды и напитков. Остальные советуют выпивать по меньшей мере шесть-восемь чашек воды в день. Национальная академия наук, инженерии и медицины заявляет, что мужчины должны выпивать 15,5 чашек жидкости в день, а женщины - 11,5 чашек в день.
Лучшее решение для поддержания водного баланса - это постоянно пить много воды и жидкости в течение дня, особенно если вы активно двигаетесь. Если подозреваете, что у вас возможно обезвоживание, проконсультируйтесь с врачом, чтобы избавиться от проблемы.
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