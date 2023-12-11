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"Так быстро летит время". Дочь "мамы" Верки Сердючки показала новые свадебные фото

Понедельник 11 декабря 2023 21:39
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"Так быстро летит время". Дочь "мамы" Верки Сердючки показала новые свадебные фото Дочь Инны Билоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь "мамы" Верки Сердючки, актрисы Инны Билоконь, Яна, обнародовала свои новые свадебные фото, а также впервые рассекретила, когда вышла замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 22-летней наследницы звезды.

Дочь Белоконь показала новые фото со свадьбы

Как сообщила Яна Макогон, церемония бракосочетания между ней и ее избранником прошла ровно месяц назад, 8 ноября.

В этот же день мама новоиспеченной невесты поделилась с поклонниками новостью, что она выдала свою дочь замуж, и показала первые фото со свадьбы.

&quot;Так быстро летит время&quot;. Дочь &quot;мамы&quot; Верки Сердючки показала новые свадебные фото

Дочь Инны Билоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

"Так быстро летит время, вот мы уже месяц как муж и жена", - написала красавица.

Девушка опубликовала несколько фотографий. На одной из них блондинка позирует в кружевном платье молочного цвета с букетом белых цветов.

&quot;Так быстро летит время&quot;. Дочь &quot;мамы&quot; Верки Сердючки показала новые свадебные фото

&quot;Так быстро летит время&quot;. Дочь &quot;мамы&quot; Верки Сердючки показала новые свадебные фото

Дочь Инны Билоконь (фото: instagram.com/makohonyana_)

А на второй - нежно обнимает своего любимого, о котором ничего неизвестно.

&quot;Так быстро летит время&quot;. Дочь &quot;мамы&quot; Верки Сердючки показала новые свадебные фото

Дочь Инны Билоконь с мужем (фото: instagram.com/makohonyana_)

Ранее муж тяжелобольной Тишкевич обратился к украинцам.

Также мы рассказывали, что Санту Димопулос "заклевали" за ретрит на Бали, но певица "огрызнулась" в ответ.

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