Таємнича бабуся: у Дніпрі не знайшли жінку, якій пообіцяв допомогти Зеленський

Під час проведення пресс-марафону президента України Володимира Зеленського до зали увірвалася літня мешканка міста Дніпро, яка почала плакати і просити про допомогу. Володимир Зеленський звернув увагу на неї і навіть поспілкувався з жінкою з балкона. Він пообіцяв надати їй підтримку і розібратися з проблемою.

Однак, як з'ясували журналісти дніпровського "9-го каналу", адреса, яка вказала таємнича Ніна Андріївна, невірна і там вона не проживає.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 жовтня 2019 р.

"Неіснуюча адреса і таємнича жінка, що скаржиться. На прес-марафоні до Президента Володимира Зеленського з натовпу звернулася дніпрянка, представилася Ніною Андріївною і почала розповідати, що незадоволена роботою міського голови Дніпра. Також у розмові вказала адресу, за якою нібито прописана", - зазначили журналісти і розповіли, що знайти жінку не вдалося, так як номер будинку, який вона вказала – на вулиці Маяковського не існує. Місцеві жителі Ніну Андріївну також не знають.

Проте вдалося з'ясувати, що жінка з таким ім'ям і прізвищем живе в іншому районі Дніпра, за зовсім іншою адресою. Однак знайти її й поговорити з нею особисто журналістам не вдалося.

Сусіди зізналися, що жінка на відео дуже схожа на сусідку Мещерякову Ніну Андріївну, але і там вона майже не буває. Крім того, вдалося з'ясувати, що жвава пенсіонерка раніше брала участь в акціях протесту.