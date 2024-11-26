"Тайный Санта" для тех, у кого никого нет. Как поздравить с праздниками одиноких бабушек и дедушек

Суть акции проста: вы можете сделать донат для приобретения подарков или самостоятельно отправить вещи из списка:

чай, кофе

украиноязычные книги (романы, детективы, приключения)

теплые носки, пледы

средства гигиены и бытовую химию (стиральный порошок, кондиционеры для белья, моющие средства)

подгузники для взрослых и пеленки

Посылку с подарками для обездоленных стариков и детей можно отправить на имя Юли Карповой (ее номер телефона: 097 085 98 47) по адресу: с. Чайки, отделение №1 "Новой почты".

Кроме того, вы можете сделать донат на банке monobank по ссылке.

Почему это важно

В Европе пожилые люди имеют поддержку государства, ведь социальные службы обеспечивают их комфортной жизнью. Однако в Украине эта система нуждается в развитии, а старики часто остаются наедине со своими проблемами.

"Даже самые скромные донаты или подарки могут сделать жизнь одиноких людей счастливее. Старайтесь помогать не только на праздники, ведь подгузники, химия и еда нужны им всегда", - отмечает Карпова.

В прошлом году благодаря неравнодушным украинцам удалось собрать подарки для 500 подопечных фонда. В этом году организаторы ставят амбициозную цель - порадовать праздник тысячи "сеньорам и сеньоритам".

"Никто не должен остаться в эти дни без внимания", - отмечает Юлия.

Украинцев призывают помочь подарить праздник отверженным пенсионерам (иллюстрация: БФ "Юлиные бабушки")

Что известно о фонде

Фонд "Юлины бабушки" основала в 2022 году ведущая “Happy Ранку” на Хит FM Юлия Карпова. За год ее организация выросла с 500 до 1000 подопечных.

Сейчас под опекой фонда - 9 учреждений в Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях, среди которых дома престарелых, психоневрологический интернат и дом-интернат для мальчиков с инвалидностью.