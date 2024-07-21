5 тайных способов использования глицерина в быту от работника музея

Глицерин, часто используемый в медицине, косметике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве - также хороший помощник в повседневных бытовых делах. Он может превратить уборку дома в легкое и приятное занятие.

РБК-Украина (проект Styler) пишет о 5 простых и действенных способах использования глицерина во время повседневной уборки, которыми поделился работник музея с читателями журнала Santé+ .

Делаем полы блестящими

Чтобы достичь идеальной чистоты, добавьте несколько капель глицерина в ведро с водой во время мытья полов. Этот способ не только глубоко очищает, но и придает поверхностям блеск и сияние.

Удаление пыли на длительный срок

Приготовьте чистящий раствор, смешав глицерин с водой и смочите в нем ткань. Протирая поверхности этой смесью, вы сможете предотвратить накопление пыли на длительный период, до 10 дней, как это делают в музеях.

Удаление пятен с одежды

Для обработки пятен нанесите несколько капель глицерина, затем промойте соленой водой. Для стойких пятен, таких как чай, кофе или шоколад, смешайте глицерин с солью, нанесите на проблемный участок и постирайте через 30 минут. Этот эффективный метод удаляет стойкие пятна, не повреждая ткань.

Уход за кожаной мебелью

Чтобы убрать царапины из кожаной мебели, протрите ее хлопчатобумажной тканью, смоченной глицерином. Повторите этот шаг 2-3 раза, чтобы добиться оптимальных результатов и восстановить красоту вашей кожаной мебели.

Мытье окон

Приготовьте раствор, смешав глицерин и этиловый спирт в соотношении 1:10 и протрите им окна. Этот действенный метод предотвращает накопление пыли и грязи, обеспечивая безупречную чистоту окон на длительное время.

Итак, включив глицерин в ежедневную уборку, вы сможете не только воспользоваться его чистящими свойствами, но и насладиться длительным эффектом, что значительно упростит ваши домашние дела. А еще он довольно приятно пахнет.