Тайны египетской "Книги мертвых". Вот что на самом деле скрывают древние послания

Древние египтяне имели богатую систему верований относительно загробной жизни и считали смерть лишь началом долгого и тяжелого путешествия в потусторонний мир. Путь в рай был усеян препятствиями и демонами, поэтому так называемая "Книга мертвых" служила путеводителем, который помогал покойникам ориентироваться по дороге к загробной жизни.

Происхождение "Книги мертвых"

На самом деле египетская "Книга мертвых" - это совсем не книга. Скорее, это сборник заклинаний, написанных в течение 1000 лет, не имеющий официального порядка, структуры или повествования.

Каждое из этих заклинаний разработано, чтобы помочь мертвому человеку преодолеть испытание, с которым он, вероятно, столкнется в подземном мире. Различные комбинации этих заклинаний можно найти на папирусах, положенных в гробнице рядом с телами.

Древнейшие из этих заклинаний были нарисованы на предметах в погребальных камерах египетской королевской семьи около 2400 до н.э. и стали известны как тексты пирамид.

Более поздние версии - известные как "Гробовые тексты" - были нанесены на гробах представителей некоролевской элиты. А вот в 16 в. до нашей эры эти тексты систематизировали в сборник под названием "Книга, которая придет изо дня в день".

С тех пор она стала доступна для копирования. Книга стала важным элементом для тех, кто готовился покинуть мир живых. Обычно люди покупали только определенные разделы, ни в одной гробнице не было найдено полной коллекции заклинаний.

Лишь в 1842 году сборник стали называть "Книгой мертвых", когда немецкий египтолог Карл Ричард Лепсиус опубликовал текст под таким названием.

Фрагмент папируса писаря Ани: раздел "Суд Осириса" (фото: Википедия)

Что описывает "Книга мертвых"

Разнообразные заклинания в египетской "Книге мертвых" были разработаны, чтобы покойники могли их произнести в нужное время и достичь вечной загробной жизни.

Согласно верованиям древних египтян, умершие должны были путешествовать по подземному миру, чтобы встретиться с богом Осирисом, после чего они будут осуждены в соответствии с праведностью, с которой они жили.

Однако этот путь охраняли ужасные монстры и другие сверхъестественные существа, которых нужно было обуздать. Многие заклинания в "Книге мертвых" служили для того, чтобы "вооружить" покойника фразами, которые можно было прочесть, чтобы преодолеть этих врагов. Другие содержали ответы на многочисленные вопросы, которые боги задавали мертвым во время путешествия.

Те, кто попал к Осирису, должны были назвать имена каждого из 42 божеств, судивших души умерших. После этого они должны были прочесть так называемую "отрицательную исповедь", подтверждая, что они воздержались от 42 разных грехов - от убийства до кражи - в течение жизни. Вся эта информация была записана в "Книге мертвых", поэтому людям, которые купили папирус перед смертью, не о чем было волноваться.

Лишь после того, как все эти испытания были завершены, сердце умершего можно было свесить - в противовес ему ставили перышко. Если весы были уравновешены, человека считали свободным от греха и ему позволяли попасть в загробную жизнь. Однако те, чьи тяжкие грехи преклонили весы, были немедленно уничтожены и обречены на забвение.

Тот и Анубис взвешивают сердце покойного (фото: Википедия)