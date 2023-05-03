Ученые раскрыли тайну "проклятия Тутанхамона". Над ее разгадкой мучились 100 лет

Почти столетие "проклятие мумии" было одной из самых больших загадок для египтологов. Но исследование 2002 года опровергло теорию о том, что проклятие связано с повышенным риском смерти.

Особенно эту историю начали раскручивать СМИ после смерти лорда Карнарвона, британского египтолога и руководителя экспедиции, в ходе которой обнаружили гробницу Тутанхамона.

Гробницу египетского фараона Тутанхамона открыли в 1922 году и почти сразу в прессе начали распространяться слухи о "проклятии мумии", которое будет преследовать всех, кто потревожит место покоя древнего правителя.

Тайна "проклятия Тутанхамона"

Сейчас ученые обсуждают теорию, что гробница могла быть домом для опасных патогенных микроорганизмов, которыми могли заразиться первооткрыватели.

Лорд Карнарвон умер в 1923 году в возрасте 56 лет, вероятно от заражения крови или пневмонии. Хотя основная версия утверждает, что он заразился от укуса комара, некоторые учёные предполагают, что это может быть связано со спорами Aspergillus, которые могли быть в гробнице.

Аспергил - это грибковый патоген, который может вызвать аспергиллез, заболевание, поражающее ткани, например легкие.

Большинство здоровых людей могут вдыхать эти споры ежедневно без вреда для здоровья, но у лиц с ослабленным иммунитетом может развиться пневмония.

Некоторые ученые заявляют, что Карнарвон мог заразиться аспергилом в гробнице, поскольку споры могут оставаться в легких "в спящем состоянии" в течение определенного времени, прежде чем активизироваться.

Эту теорию ученых подтверждают симптомы, которые были у Карнарвона накануне смерти.

Жертвами "проклятия Тутанхамона" после открытия гробницы стал не только лорд Карнарвон (фото: wikimedia)

Насколько реалистично такое объяснение "проклятия"

Теория о том, что споры Aspergillus могут присутствовать в гробницах - не нова. Ее выдвигали, как вероятное объяснение смерти 10 ученых, открывавших гробницу короля Казимира, где, как считалось, сдетонировала "биологическая бомба".

Впрочем, хотя и было предположение, что открыватели гробницы фараона могли умереть от заражения этими спорами, реальных доказательств в подтверждение этого нет.

Считалось, что "проклятие мумии" преследовало и других участников экспедиции, в том числе сэра Брюса Ингема. Его дом сгорел после того, как он получил в подарок преспапье, сделанное из мумифицированной руки.

Также "жертвой" проклятия стал принц Египта Али Камель Фахми-бей, погибший в 1923 году. Но уверять, что Тутанхамон "заставил" его жену застрелить принца - слишком большое преувеличение.

Но история о "проклятии мумии" прижилась и даже спустя столетие остается интригующей для современников.

Впрочем, ученые отмечают, что хоть лорд Карнарвон был состоятельным мужчиной, но в его время медицина была не на высоком уровне, поэтому и не смогла его спасти. И как бы нам ни хотелось верить в проклятие и сверхъестественное, иногда самое простое объяснение является самым правдоподобным.