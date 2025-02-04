Таинственная могила 157. Археологи нашли средневековое захоронение настоящего "вампира"

Необычное расположение могилы

Под полом старинной церкви, вдоль южной стены, археологи обнаружили могилу, обозначенную как 157. Первоначально большие камни, лежащие на полу, воспринимались как в результате естественных разрушений, однако дальнейший анализ открывает значительно более интересные подробности.

Захоронение с элементами ритуала

Обнаружение двух отдельных камней возле области головы и ног умершего подчеркивает наличие специальной ритуальной практики.

Некоторые эксперты считают, что это могло быть связано с опасениями относительно возможного "воскрешения" умершего, что соответствует верованию в вампиризм, которое сохранялось даже после принятия христианства в славянских странах.

Археологи нашли ритуальное захоронение "вампира" (фото: Milica Nikolić)

Детали исследования скелета

Антропологический анализ установил, что тело принадлежало человеку в возрасте от 40 до 50 лет, который в течение жизни выполнял тяжелый физический труд. Замечено, что остатки были намеренно искажены: туловище было направлено вниз, а другие части тела - вверх.

Особое внимание вызвало то, что скелет был обезглавлен, а череп находится отдельно от последней кости, что усиливает гипотезу о ритуальном вмешательстве после смерти.

Кроме того, зажившие травмы на скелете свидетельствуют, что у этого человека была насильственная жизнь (возможно, его пытали или часто избивали), а последний анализ показал, что он умер от травм черепа.

Все люди были похоронены в странных позах (фото: Milica Nikolić)

Что еще показало исследование

Археологический объект Рачеша открыт в 2011 году во время систематических раскопок в пределах более крупного поселения Бобаре. По историческим данным, этот город сначала принадлежал тамплиерам, затем ордену госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, а позже - местной знати (с 13-го по 16 век).

Современные исследования, которые продолжаются с 2012 по 2023 год, обнаружили архитектурный комплекс со 181 скелетным захоронением и значительным количеством вывихнутых костей, что указывает на сакральное место назначения.

Большинство умерших клали на спину в направлении восток-запад, со скрещенными на бедрах руками, лежа на животе или вытягивая вдоль тела. В нескольких могилах обнаружены лишь небольшие фрагменты личных украшений. Анализ также показал, что все захоронения были сделаны в XV-XVI веках.

Необычность данной находки оказалась не только в ритуальном характере захоронения, но и в том, что она подтверждает устойчивость верований о вампирах в средневековой Европе.

"Мы знаем, что во многих славянских странах вера в низких духов сохранялась даже после принятия христианства. Безусловно, вера в вампиров была достаточно широко распространена", - указала независимый археолог Наташа Шаркич в письме к Live Science.

Эти слова подчеркивают, что необычные практики могли быть связаны как с социальным статусом умерших, так и с опасением относительно их возможного возвращения к жизни.

Исследователи считают, что череп принадлежал "вампиру" (фото: Nataša Šarkić)