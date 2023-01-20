Не та песня: в России диджей включил песню Потапа и Насти во время обращения Путина (видео)

Что произошло

Студент из Тульской области подрабатывал диджеем в новогоднюю ночь в кафе "Флагман". Когда по телевидению началось обращение Путина, в заведении заиграл известный трек Потапа и Насти "Новый год".

Один из посетителей снял этот момент на камеру и опубликовал в социальных сетях. Видео дошло до правоохранительных органов и в итоге парню приписали дискредитацию армии. На него составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Интересно, что "на орехи" получил и автор самого видео.

Как пишут в одном из российских телеграм-каналов, стражей порядка смутила фраза в песне "А ты мне в Новый год от сосны, вот сосны мне оторви иголочку". В этих словах они рассмотрели сексуальный подтекст по отношению к армии РФ.

Владельцы кафе уверяют, что песни уже 13 лет, и никакого политического контекста у нее точно нет.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.