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Ось так сюрприз: в Україні зміниться формат виплати субсидій

STYLERЖиття    16.06.2020 - 13:47
Ось так сюрприз: в Україні зміниться формат виплати субсидій
Виплата субсидій зміниться (фото: РБК-Україна)

Кабмін хоче повністю перевести виплату субсидій

В Україні люди будуть по-новому отримувати субсидії. Кабінет міністрів хоче перейти на готівковий формат виплат соціальної допомоги. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

У Кабінеті міністрів планують в першу чергу концентруватися на адресності виплат субсидій. Також планується запровадити систему адресної соціальної допомоги тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Це можуть зробити шляхом переходу до оплати соціальних послуг та впорядкування існуючої розгалуженої системи пільг.

Також уряд планує стимулювати громадян із малозабезпечених сімей шукати роботу, надавати фінансову допомогу для відкриття власної справи, а також реорганізувати інститут соціального інспектування. Це хочуть зробити, щоб виявити можливі зловживання при нарахуванні допомоги.

Зараз в Україні право на отримання субсидій мають окремі громадяни та сім'ї, якщо комунальні платежі перевищують 20% сукупного доходу, до якого відносяться заробітна плата, пенсія, стипендія.

Відзначимо, що якщо ви оформили субсидію в минулому опалювальному сезоні, в наступному вам не обов'язково знову за нею особисто звертатися. Також ніхто не буде позбавляти субсидії під час карантину через коронавірус.

Як ми раніше писали, в березні Верховна Рада прийняла законопроєкт, який регулює нарахування субсидій, комунальних послуг та інші виплати українцям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким категоріям українців з 1 липня підвищать виплати.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України субсідії
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