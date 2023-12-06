Сюрприз в эфире. Залужный поздравил со святым Николаем свою землячку: трогательное видео

Какой сюрприз устроил Залужной девочке

В студию ТСН 6 декабря пригласили известную девочку волонтерку Татьяну Портянко. Она имеет разряд по шашкам и своей виртуозной игрой уже собрала немало средств на ВСУ. Ее знает вся Украина.

Также она родилась в Звягеле (бывший Новоград-Волынский), как и Валерий Залужный.

"Татьянка, поздравляю, мне очень приятно принимать участие в этом действе. И еще мне очень приятно, что ты моя землячка. Ты - большая молодец! И очень здорово, что мы из одного города и прославляем свою страну, поэтому поздравляю тебя с праздником!" Береги себя, успехов тебе и побед", - сказал Залужный.

Девочка сейчас живет в Киеве, а в Звягеле у нее бабушка - журналистка Лариса Герус, к которой внучка приезжала в гости и тоже играла в шашки, чтобы собрать деньги для ВСУ. В прошлом году девочка собрала для ВСУ 100 тысяч гривен, играя в шахматы.

Увлечение шашками - это и развлечение, и волонтерство ради победы, и двигатель для развития. Родители школьницы говорят, что одновременно с турнирами девочка стала самостоятельно учить французский язык, писать сказки и поэмы.