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Правила здорової вечері: що і як краще їсти ввечері

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Середа 15 червня 2022 14:48
Правила здорової вечері: що і як краще їсти ввечері Здорова вечеря (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви хочете, щоб фігура завжди залишилася в нормі, а самопочуття було на висоті, особливу увагу потрібно звертати на вечерю. При цьому зовсім не потрібно відмовлятися від вечірнього прийому їжі - краще просто знати деякі правила здорової вечері.

Про те, як, чим і коли найкраще вечеряти, розповіла в Instagram нутриціолог-дієтолог Анна Гоголєва.

Правила здорової вечері:

1. Правильно вибирайте і поєднуйте продукти.

Не їжте на ніч важку їжу, корисна вечеря може містити такі поєднання: білок+ клітковина + рослинні жири.

Якщо є проблеми з ферментами кишечника, жовчевідтоком, погано і довго перетравлюється їжа, то на вечерю рекомендується вибирати легкий білок: рибу, морепродукти, і якщо немає здуття - сочевицю, боби, рис.

Якщо ви переслідуєте мету набрати вагу, або у вас немає проблем з підшлунковою залозою, тоді можна дозволити собі повечеряти і за формулою: білок+клітковина +складні вуглеводи.

Якщо підтримуєте вагу або худнете: білок+ клітковина.

2. Не вживайте на вечерю продукти, що мають високий інсуліновий Індекс (наприклад, фрукти, фруктові салати, кисломолочну продукція: сирок або йогурт, каші з фруктами і ягодами, а також солодкі овочі і коренеплоди, наприклад буряк, морква, горошок).

3. Не вечеряйте занадто пізно. Краще, щоб вечеря була не пізніше 4 годин до сну (м'ясо їмо тільки до 18.00), якщо пізніше - випийте фермент. Або натуральні продукти (кумін, ананас, кмин, фенхель, ялицевий бальзам - це натуральні продукти-ферменти).

Пам'ятайте, що пізня і важка вечеря призводить до нестачі жироспалювальних гормонів, збиває роботу шлунково-кишкового тракту, а також робить втомленими і позбавляє сил на наступний день.

Також пам'ятайте, що вечеря о 17.00 для тих, хто лягає спати після 00:00, - теж не кращий варіант, так як це призведе до уповільнення обміну речовин, відкладення жирової тканини і втрати м'язової маси тіла.

4. Трави і спеції використовуємо по самопочуттю. Якщо ви не звикли їсти сирі трави, овочі і фрукти, варто починати з невеликих порцій, змішуючи відварені продукти з невеликою кількістю сирих. Перехід повинен бути плавним!

І обов'язково пам'ятайте про суперфуди для посилення хорошого метаболізму: артишок, листова зелень, селера, лимон, ягоди, розторопша, насіння льону, водорості, рослинні олії холодного віджиму.

5. Увечері їжа повинна бути більш приготована (відварна, запечена), ніж інші прийоми їжі.

Варіанти правильної вечері від дієтолога:

Правила здорової вечері: що і як краще їсти ввечеріПравила здорової вечері: що і як краще їсти ввечеріПравила здорової вечері: що і як краще їсти ввечеріПравила здорової вечері: що і як краще їсти ввечеріПриклади здорової вечері (instagram.com/dietolog_gogoleva)

До речі, раніше ми розповідали, яка їжа допомагає зняти стрес - без мучного і солодкого.

А також писали, які 5 звичок насправді заважають вам схуднути.

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